Роль кино в формировании общего культурного пространства СНГ обсудили в Минске
Как сохранить историческую память через кино? Таким вопросом сегодня, 3 ноября, задались руководители Союзов кинематографистов стран СНГ. Тему обсуждали во время круглого стола, который организовали в рамках кинофестиваля «Лістапад», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Своим мнением также поделились общественные деятели и представители политических партий. По словам экспертов, Содружеству необходимы совместные проекты. Как раз один из них был в центре внимания. Так, в странах СНГ планируют создавать новеллы, которые будут связаны одной темой – это сохранение исторической правды.
Кроме того, решено внедрять программы подготовки кинокадров на пространстве Содружества. В этом вопросе планируют создать совместную библиотеку фильмов. Общим вектором развития кинокультуры в СНГ должно стать производство кинолент о людях.
Евгений Арендаревич, председатель совета Конфедерации Союзов кинематографистов:
Самое важное – это делать кино о человеке и про человека. И как мы все знаем, что люди, которые кино смотрят, они должны понимать и чувствовать всю палитру, настоящую правду человеческой эмоции, которая откликается и для зрителя, и становится для него общей темой с исполнителями ролей.
В 2026 году у СНГ появится свой Международный кинофестиваль «Содружество». Сейчас дорабатывают последние детали, в том числе положение. По задумке, это будет не самостоятельный кинофорум. Местом проведения станут разные площадки: Минский «Лістапад», Ташкентский и Московский кинофестивали.
Алексей Сазонов, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполкома СНГ:
Несколько лет уже одна наша премия проходит. Мы поддерживаем хорошее, доброе кино СНГ. Фестиваль шире, чем СНГ. Вот в этом году даже будет еще одна премия. Диплом наш молодым киношникам, молодежи, дебюты. Их будем отмечать с этого года.
Киноэксперты заявили, что у кинематографистов СНГ в приоритете не бизнес, а воспитательная функция. Поэтому решено приложить дополнительные усилия, чтобы транслировать свой посыл о сохранении правды не только на площадках СНГ, но и евразийском пространстве в целом.