Роль кино в формировании общего культурного пространства СНГ обсудили в Минске

Как сохранить историческую память через кино? Таким вопросом сегодня, 3 ноября, задались руководители Союзов кинематографистов стран СНГ. Тему обсуждали во время круглого стола, который организовали в рамках кинофестиваля «Лістапад», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своим мнением также поделились общественные деятели и представители политических партий. По словам экспертов, Содружеству необходимы совместные проекты. Как раз один из них был в центре внимания. Так, в странах СНГ планируют создавать новеллы, которые будут связаны одной темой – это сохранение исторической правды. Кроме того, решено внедрять программы подготовки кинокадров на пространстве Содружества. В этом вопросе планируют создать совместную библиотеку фильмов. Общим вектором развития кинокультуры в СНГ должно стать производство кинолент о людях.

Евгений Арендаревич, председатель совета Конфедерации Союзов кинематографистов:

Самое важное – это делать кино о человеке и про человека. И как мы все знаем, что люди, которые кино смотрят, они должны понимать и чувствовать всю палитру, настоящую правду человеческой эмоции, которая откликается и для зрителя, и становится для него общей темой с исполнителями ролей. В 2026 году у СНГ появится свой Международный кинофестиваль «Содружество». Сейчас дорабатывают последние детали, в том числе положение. По задумке, это будет не самостоятельный кинофорум. Местом проведения станут разные площадки: Минский «Лістапад», Ташкентский и Московский кинофестивали.