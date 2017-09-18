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Эмми-2017: «Рассказ служанки», «Большая маленькая ложь», «Атланта» и другие победители

18 сентября 2017 03:19
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Вот и подошла к концу главная телепремия года «Эмми-2017». Эта церемония отличалась от предыдущих огромным количеством новичков среди номинантов и небольшим числом сюрпризов среди победителей.

Эмми-2017: «Рассказ служанки», «Большая маленькая ложь», «Атланта» и другие победители-1

«Рассказ служанки». Фото: imdb.com

Среди драматических сериалов абсолютным лидером стал «Рассказ служанки». Шоу о тоталитарном мире будущего хорошо рифмуется с ситуацией в нынешней Америке, так что его победу стоило ждать. Сериал заработал статуэтки для трех своих актрис, призы за сценарий и режиссуру и победил в главной номинации вечера.

Эмми-2017: «Рассказ служанки», «Большая маленькая ложь», «Атланта» и другие победители-4

Александр Скарсгард и Николь Кидман в мини-сериале «Большая маленькая ложь». Фото: imdb.com

Абсолютным лидером премии стал мини-сериал «Большая маленькая ложь». Проект победил во всех представленных номинациях, принес актерские статуэтки Николь Кидман, Александру Скарсгарду и Лоре Дерн и режиссерский приз Жан-Марку Валле.

Эмми-2017: «Рассказ служанки», «Большая маленькая ложь», «Атланта» и другие победители-7

«Атланта». Фото: imdb.com

В комедиях традиционно лидирует «Вице-президент». Джулия Луи-Дрейфус установила рекорд, получив в этот вечер шестую «Эмми» за одну и ту же роль подряд. Помешала «Вице-президенту» стать абсолютным триумфатором «Атланта». Сериал о братьях-рэперах принес своему создателю Дональду Гловеру призы за лучшую режиссуру и актерскую работу.

Подробнее о сериалах-номинантах здесь.

Эмми-2017: «Рассказ служанки», «Большая маленькая ложь», «Атланта» и другие победители-10

Алек Болдуин и Кэтрин МакКиннон в ролях сами знаете кого. Фото: imdb.com

Полный список победителей «Эмми-2017»:

Лучший драматический сериал – «Рассказ служанки»

Лучший актер в драматическом сериале – Стерлинг К. Браун («Это мы»)

Лучшая актриса в драматическом сериале – Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале – Джон Литгоу («Корона»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале – Энн Дауд («Рассказ служанки»)

Лучший режиссер эпизода драматического сериала – Рид Морано («Рассказ служанки») – эпизод «Offred»

Лучший сценарий эпизода драматического сериала – Брюсс Миллер («Рассказ служанки») – эпизод «Offred»

Лучший комедийный сериал – «Вице-президент»

Лучший актер в комедийном сериале – Дональд Гловер («Атланта»)

Лучшая актриса в комедийном сериале – Джулия Луи-Драйфус («Вице-президент»)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале – Алек Болдуин («Субботним вечером в прямом эфире»)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале – Кейт МакКиннон («Субботним вечером в прямом эфире»)

Лучший режиссер эпизода комедийного сериала – Дональд Гловер («Атланта») – эпизод «B.A.N.»

Лучший сценарий эпизода комедийного сериала – Азиз Ансари, Лина Уэйте («Мастер на все руки») – эпизод «Thanksgiving»

Лучший мини-сериал – «Большая маленькая ложь»

Лучший телефильм – «Черное зеркало: Сан-Джуниперо»

Лучший актер в мини-сериале или телефильме – Риз Ахмед («Однажды ночью»)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Николь Кидман («Большая маленькая ложь»»)

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме – Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме – Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)

Лучший режиссер в мини-сериале или телефильме – Жан-Марк Валле («Большая маленькая ложь»

Лучший сценарий мини-сериала или телефильма – Чарли Брукер («Черное зеркало») – эпизод «Сан-Джуниперо»

Здесь вы можете прочитать наш собственный прогноз на премию и сравнить предсказания с результатами.

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Дональд Гловер # НикольКидман # Лора Дерн # Элизабет Мосс

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