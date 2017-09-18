Эмми-2017: «Рассказ служанки», «Большая маленькая ложь», «Атланта» и другие победители

Вот и подошла к концу главная телепремия года «Эмми-2017». Эта церемония отличалась от предыдущих огромным количеством новичков среди номинантов и небольшим числом сюрпризов среди победителей.

«Рассказ служанки». Фото: imdb.com

Среди драматических сериалов абсолютным лидером стал «Рассказ служанки». Шоу о тоталитарном мире будущего хорошо рифмуется с ситуацией в нынешней Америке, так что его победу стоило ждать. Сериал заработал статуэтки для трех своих актрис, призы за сценарий и режиссуру и победил в главной номинации вечера.

Александр Скарсгард и Николь Кидман в мини-сериале «Большая маленькая ложь». Фото: imdb.com

Абсолютным лидером премии стал мини-сериал «Большая маленькая ложь». Проект победил во всех представленных номинациях, принес актерские статуэтки Николь Кидман, Александру Скарсгарду и Лоре Дерн и режиссерский приз Жан-Марку Валле.

«Атланта». Фото: imdb.com

В комедиях традиционно лидирует «Вице-президент». Джулия Луи-Дрейфус установила рекорд, получив в этот вечер шестую «Эмми» за одну и ту же роль подряд. Помешала «Вице-президенту» стать абсолютным триумфатором «Атланта». Сериал о братьях-рэперах принес своему создателю Дональду Гловеру призы за лучшую режиссуру и актерскую работу. Подробнее о сериалах-номинантах здесь.

Алек Болдуин и Кэтрин МакКиннон в ролях сами знаете кого. Фото: imdb.com