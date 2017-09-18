Эмми-2017: «Рассказ служанки», «Большая маленькая ложь», «Атланта» и другие победители

Вот и подошла к концу главная телепремия года «Эмми-2017». Эта церемония отличалась от предыдущих огромным количеством новичков среди номинантов и небольшим числом сюрпризов среди победителей.
Вот и подошла к концу главная телепремия года «Эмми-2017». Эта церемония отличалась от предыдущих огромным количеством новичков среди номинантов и небольшим числом сюрпризов среди победителей.
«Рассказ служанки». Фото: imdb.com
Среди драматических сериалов абсолютным лидером стал «Рассказ служанки». Шоу о тоталитарном мире будущего хорошо рифмуется с ситуацией в нынешней Америке, так что его победу стоило ждать. Сериал заработал статуэтки для трех своих актрис, призы за сценарий и режиссуру и победил в главной номинации вечера.
Александр Скарсгард и Николь Кидман в мини-сериале «Большая маленькая ложь». Фото: imdb.com
Абсолютным лидером премии стал мини-сериал «Большая маленькая ложь». Проект победил во всех представленных номинациях, принес актерские статуэтки Николь Кидман, Александру Скарсгарду и Лоре Дерн и режиссерский приз Жан-Марку Валле.
«Атланта». Фото: imdb.com
В комедиях традиционно лидирует «Вице-президент». Джулия Луи-Дрейфус установила рекорд, получив в этот вечер шестую «Эмми» за одну и ту же роль подряд. Помешала «Вице-президенту» стать абсолютным триумфатором «Атланта». Сериал о братьях-рэперах принес своему создателю Дональду Гловеру призы за лучшую режиссуру и актерскую работу.
Подробнее о сериалах-номинантах здесь.
Алек Болдуин и Кэтрин МакКиннон в ролях сами знаете кого. Фото: imdb.com
Полный список победителей «Эмми-2017»:
Лучший драматический сериал – «Рассказ служанки»
Лучший актер в драматическом сериале – Стерлинг К. Браун («Это мы»)
Лучшая актриса в драматическом сериале – Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
Лучший актер второго плана в драматическом сериале – Джон Литгоу («Корона»)
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале – Энн Дауд («Рассказ служанки»)
Лучший режиссер эпизода драматического сериала – Рид Морано («Рассказ служанки») – эпизод «Offred»
Лучший сценарий эпизода драматического сериала – Брюсс Миллер («Рассказ служанки») – эпизод «Offred»
Лучший комедийный сериал – «Вице-президент»
Лучший актер в комедийном сериале – Дональд Гловер («Атланта»)
Лучшая актриса в комедийном сериале – Джулия Луи-Драйфус («Вице-президент»)
Лучший актер второго плана в комедийном сериале – Алек Болдуин («Субботним вечером в прямом эфире»)
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале – Кейт МакКиннон («Субботним вечером в прямом эфире»)
Лучший режиссер эпизода комедийного сериала – Дональд Гловер («Атланта») – эпизод «B.A.N.»
Лучший сценарий эпизода комедийного сериала – Азиз Ансари, Лина Уэйте («Мастер на все руки») – эпизод «Thanksgiving»
Лучший мини-сериал – «Большая маленькая ложь»
Лучший телефильм – «Черное зеркало: Сан-Джуниперо»
Лучший актер в мини-сериале или телефильме – Риз Ахмед («Однажды ночью»)
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Николь Кидман («Большая маленькая ложь»»)
Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме – Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»)
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме – Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)
Лучший режиссер в мини-сериале или телефильме – Жан-Марк Валле («Большая маленькая ложь»)
Лучший сценарий мини-сериала или телефильма – Чарли Брукер («Черное зеркало») – эпизод «Сан-Джуниперо»
Здесь вы можете прочитать наш собственный прогноз на премию и сравнить предсказания с результатами.