Прямой эфир

Двое белорусов стали жертвами ДТП в Иркутской области

03 ноября 2025 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По предварительной информации, двое белорусов погибли в ДТП в Иркутской области. Посольство нашей страны находится в контакте с российскими компетентными органами для уточнения всех обстоятельств трагедии и оказания необходимого консульского содействия семьям погибших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое белорусов стали жертвами ДТП в Иркутской области-2

МИД Беларуси выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, благодарит российские экстренные службы и медицинских работников за оперативные действия на месте происшествия. Напомним, авария произошла сегодня, 3 ноября, в Куйтунском районе. На федеральной трассе столкнулись четыре большегруза. Жертвами ДТП стали три человека, еще двое госпитализированы. Среди погибших и пострадавших – не только граждане Беларуси, но и Китая.

# Авария # Беларусь-Россия # Россия

Другие новости рубрики

Все новости
Четыре большегруза столкнулись в России: среди погибших и пострадавших есть белорусы
03 ноября 2025 11:00

Четыре большегруза столкнулись в России: среди погибших и пострадавших есть белорусы

Спасатели ликвидировали возгорание на стройке на ул. Братской в Минске
30 октября 2025 17:50

Спасатели ликвидировали возгорание на стройке на ул. Братской в Минске

Белоруска сделала татуировку, а через несколько дней умерла
07 октября 2025 07:41

Белоруска сделала татуировку, а через несколько дней умерла