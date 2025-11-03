Двое белорусов стали жертвами ДТП в Иркутской области

По предварительной информации, двое белорусов погибли в ДТП в Иркутской области. Посольство нашей страны находится в контакте с российскими компетентными органами для уточнения всех обстоятельств трагедии и оказания необходимого консульского содействия семьям погибших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, благодарит российские экстренные службы и медицинских работников за оперативные действия на месте происшествия. Напомним, авария произошла сегодня, 3 ноября, в Куйтунском районе. На федеральной трассе столкнулись четыре большегруза. Жертвами ДТП стали три человека, еще двое госпитализированы. Среди погибших и пострадавших – не только граждане Беларуси, но и Китая.