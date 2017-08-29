5 лучших мини-сериалов, которые можно посмотреть за несколько часов

27 августа завершился седьмой сезон «Игры престолов». Весь мир охвачен перипетиями и страстями, царящими вокруг Железного трона, но для знакомства с сериалом требуется слишком много времени. Специально для тех, кто хочет скоротать время за просмотром хорошего многосерийного шоу, но не хочет отдавать ему недели своей жизни, мы составили подборку самых увлекательных и захватывающих мини-сериалов последних лет, которые смогли рассказать интересную историю всего за несколько серий. «И никого не стало» (3 часа)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Большинство наших читателей знакомо с выдающимся детективным романом Агаты Кристи «Десять негритят», многие видели замечательную советскую экранизацию Станислава Говорухина, но это не повод пропустить британскую версию. В это сложно поверить, но масштабная экранизация книги появилась на родине только два года назад! Зато она стоила всех ожиданий. Сюжет практически дословно следует слову Кристи, а британская природа и талантливые актеры делают знакомую историю увлекательной даже для тех, кто наизусть знает известную считалочку и развязку истории. Напряженная параноидальная атмосфера не отпускает на протяжении трех серий, а на мелкие недочеты (толерантная замена «негритят» на «солдатиков») не хочется даже обращать внимания. «Гудини» (3 часа)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Для тех, кому в реальной жизни не хватает волшебства, а также для тех, кто хочет узнать тайны знаменитых трюков, мы горячо рекомендуем мини-сериал о величайшем фокуснике в истории Гарри Гудини. История состоит всего из двух полуторачасовых серий, но при этом увлекательно и доходчиво рассказывает зрителям о Гудини, его семье, карьере и раскрывает секреты его впечатляющих мистификаций. В сериале отслеживается его путь от раннего детства до смерти, рассказывается про его встречи с величайшими людьми своего времени (Артуром Конан Дойлом, царской семьей Николая II), про одержимость Гудини спиритическими сеансами. Главную роль сыграл Эдриан Броуди, для которого образ фокусника стал лучшим в карьере после его «оскороносной» роли в «Пианисте». Спорим, что после просмотра мини-сериала имя Гудини у вас навсегда будет связано с внешностью актера. «Большая маленькая ложь» (7 часов)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Самый громкий мини-сериал этого года, доказавший, что из чисто женской истории о богатых домохозяйках можно сделать весьма неплохой психологический триллер. На протяжении семи серий звезды уровня Николь Кидман, Риз Уизерспун и Лоры Дерн разыгрывают мрачноватую историю о непонимании между поколениями, насилии в семье, ревности и лицемерии. Главных героинь связывает школа, в которой учатся их дети-первоклашки и убийство, которое произошло на благотворительном вечере. «Большая маленькая ложь» номинирована на множество статуэток «Эмми» и может стать абсолютным фаворитом главной телевизионной награды, т.ч. мы крайне не рекомендуем вам оставаться от этого мини-сериала в стороне. «11.22.63» (8 часов)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Про этот мини-сериал уже больше года говорят на каждом углу, так что если вы его не видели, то скорее восполняйте этот пробел. Мы лишь добавим, что это одна из лучших экранизаций Стивена Кинга в новом тысячелетии, небанально и умно раскрывающая тему путешествий во времени. Джеймс Франко играет учителя английского, который отправляется в 60-ые и пытается предотвратить убийство Кеннеди. Однако против героя работает само время, сопротивляющееся переменам, и неожиданная привязанность к жизни в прошлом. Мини-сериал состоит из восьми часовых серий, т. ч. его можно осилить за несколько вечеров (хотя многие зрители признавались, что не могли оторваться от экрана и смотрели его за один присест). «Столпы Земли» (8 часов)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com