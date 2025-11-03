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На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка – чего ждать на Земле

03 ноября 2025 13:05
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На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка – чего ждать на Земле-0

На Солнце была зафиксирована мощная вспышка уровня M5.0, самая сильная с конца сентября. Об этом пишет РИА Новости.

Астрономы наблюдают выброс солнечной массы, направление которого пока не определено. Центр активности смещен от Земли, и вещество, скорее всего, пройдет мимо.

Вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури, которые влияют на энергетические системы, связь, навигацию и миграцию животных. Они также расширяют области, где можно наблюдать северное сияние. Воздействие таких штормов на здоровье человека остается неясным.

Фото: pixabay

# Природные явления # Природные катаклизмы

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