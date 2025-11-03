Лукашенко заслушал доклад премьер-министра – Турчин поделился подробностями

Александр Лукашенко сегодня, 3 ноября, заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко сегодня, 3 ноября, заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основной темой доклада была повестка предстоящего визита белорусской правительственной делегации в Казахстан. Обсуждены основные актуальные вопросы и перспективные направления белорусско-казахстанского сотрудничества, о которых пойдет речь на переговорах.
Тематика сотрудничества с Казахстаном также обсуждалась 29 октября в ходе телефонного разговора Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств договорились, что правительственная делегация Беларуси в ближайшее время совершит визит в Казахстан и внесет конкретные предложения по углублению сотрудничества. По итогам сегодняшнего доклада Президенту Александр Турчин поделился подробностями с журналистами.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Казахстан для нас – это надежный друг и партнер. И мы всегда подставляли друг другу плечо в сложных ситуациях, всегда находили развязки, если возникали спорные моменты. Поэтому я уверен, что и предстоящий визит пройдет именно в таком конструктивном ключе. Повестка очень обширная – это и цифра, и машиностроение, и поставки нашего продовольствия. То есть широкий спектр вопросов, которые нам необходимо обсудить. И представительная делегация Республики Беларусь – это не только представители госорганов, это и наши бизнес-круги, которым необходимо с партнерами Республики Казахстан совершенствовать дальнейшее развитие взаимных проектов.
Кроме того, премьер-министр сегодня доложил главе государства и о работе по ряду иных важных и актуальных вопросов.