Лукашенко заслушал доклад премьер-министра – Турчин поделился подробностями

Александр Лукашенко сегодня, 3 ноября, заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной темой доклада была повестка предстоящего визита белорусской правительственной делегации в Казахстан. Обсуждены основные актуальные вопросы и перспективные направления белорусско-казахстанского сотрудничества, о которых пойдет речь на переговорах.

Тематика сотрудничества с Казахстаном также обсуждалась 29 октября в ходе телефонного разговора Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств договорились, что правительственная делегация Беларуси в ближайшее время совершит визит в Казахстан и внесет конкретные предложения по углублению сотрудничества. По итогам сегодняшнего доклада Президенту Александр Турчин поделился подробностями с журналистами.