10 величайших творческих семей в истории Голливуда

В обществе негласно принято с легким презрением относится к отпрыскам богатых семей, идущих по стопам родителей. Особенно остро это «правило» работает в кинематографе – ведь принято считать, что на детях талантливых актеров и режиссеров природа отдыхает. Мы не будем это оспаривать, а просто вспомним десять ярчайших актерских династий, талантливые представители которых уже не одно десятилетие проработали по ту сторону экрана и сделали кино таким, каким мы знаем и любим его сейчас. Коппола

Фото: THR

Фото: THR

Семейное дерево Копполы имеет множество ответвлений, но его корневой системой был и остается режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Постановщик не только определил своими «Крестными отцами» и «Апокалипсисом сегодня» весь кинематограф 70-ых, но и основал студию «Zoetrope», благодаря которой мир узнал про Акиру Куросаву и Жан-Люка Годара. Эта студия также выпустила «Девственниц-самоубийц» − первый фильм дочери маэстро Софии Копполы. Сценарий ее второго фильма «Трудности перевода» принес молодому режиссеру «Оскар». Сыновья Фрэнсиса Роман и Джоан-Карло стали режиссером и продюсером соответственно, а Гия Коппола (дочь Джоан-Карло) в 2013 году сама дебютировала в режиссуре с фильмом «Пало-Альто». Сестра Фрэнсиса Талия Шир номинантка на «Оскар», а ее сын Джейсон Шварцман – один из ведущих актеров независимого кино. Брат Фрэнсиса Август тоже посвятил свою жизнь кинематографу, а про сына Августа Николаса Кейджа вы и так все знаете. Берримор

Лайнел, Этель и Джон. Фото: Vanity Fair

Фото: THR

История этой семьи началась еще в 1874 году, когда Морис Берримор переехал из Англии в Нью-Йорк и дебютировал на Бродвее вместе с актрисой Джорджиан Дрю. В 1876 году они поженились, а каждый из их троих детей, Лайонел, Этель и Джон, нашел свой собственный путь к славе. Оскороносный актер Лайонел Берримор снялся в таких картинах как «Гранд-отель», «Эта прекрасная жизнь», «С собой не унесешь», Этель сделала блистательную театральную карьеру – сейчас в честь нее назван один из бродвейских театров. Джон же стал актером самого известного в мире театра – Шекспировского, но и в кино он регулярно появлялся. Сын Джона, Джон Дрю Берриомор, тоже стал актером, но большего успеха на этом поприще добилась его дочь – актриса, продюсер и режиссер Дрю Берримор. Фонда

Джейн и Питер с отцом Генри. Фото: Vanity Fair

История творческой семьи Фонда начинается с Генри Фонды, который дебютировал в кино в 1935 году, снялся более чем в 80 фильмах (среди которых «Гроздья гнева», «Моя дорогая Клементина», «12 разгневанных мужчин», «Война и мир»), но получил «Оскар» только в 76 лет, когда вместе со своей дочерью Джейн сыграл в картине «На золотом пруду». Джейн прославилась откровенной ролью в «Барбарелле» и своими видео-уроками аэробики, но потом переквалифицировалась в драматические актрисы и стала политической активисткой и иконой феминизма. Сын Генри Питер тоже актер, в заслугах которого главная роль в культовом «Беспечном ездоке». Дочь Питера Бриджит Фонда и сын Джейн Трой Гарити продолжают семенное дело в третьем поколении. Гарленд/Миннелли

Фото: Vanity Fair

Лайза Минелли в фильме «Кабаре». Фото: imdb.com

Много лет Винсент Минелли руководил величайшими мюзиклами «Золотого века» − он поставил легендарного «Американца в Париже», «Жижи», «Встреть меня в Сент-Луисе». Именно в Сент-Луисе он встретил свою первую жену Джуди Гарленд, актрису, чья звезда зажглась в возрасте семи лет. В этом браке у них родилась дочь Лайза, чей дебют состоялся еще раньше – девочка впервые снялась в кино в три года! Но звездный час Лайзы наступил только в 1972 году – главная роль в мюзикле «Кабаре» принесла ей «Оскар». Лайза Минелли одна из немногих творческих людей, сумевшая заработать комплект EGOT («Эмми», «Грэмми», «Тони» и «Оскар»). Хьюстон

Джон и Уолтер. Фото: Vanity Fair

Дэнни, Анжелика и Джек. Фото: THR

Легендарный актер Уолтер Хьюстон снялся более чем в 50 фильмах, но получил «Оскар» лишь в 1948 году за роль в картине собственного сына Джона «Сокровища Сьерра-Мадре». Они стали первыми родственниками, выигравшими награду Американской академии за один и тот же фильм. Джон написал и срежиссировал несколько легендарных голливудских картин – «Мальтийский сокол», «Асфальтовые джунгли», «Африканская королева». Роль в его фильме «Честь семьи Прицци» принесла «Оскар» его дочери Анжелике Хьюстон. Сын Джона Дэнни тоже стал актером. В четвертом поколении семейное дело продолжает Джек Хьюстон – актер известен по фильмам «Афера по-американски», «Убей своих любимых», «Дальняя дорога» и по главной роли в «Бен-Гуре» Тимура Бекмамбетова. Фишер/Рейнолдс

Тодд Фишер, Дэбби Рейнолдс, Кэрри Фишер и Билли Лурд. Фото: THR

Когда в 1955 году музыкант и актер Эдди Фишер женился на актрисе Дебби Рейнолдс, их тут же прозвали «золотой парой» − карьера Эдди была в самом разгаре, его песни возглавляли все поп-чарты, а Дебби только что снялась в «Поющих под дождем» и считалась одной из главных актрис Голливуда. Сказка была недолгой – в 1959 году у Фишера начался роман с подругой Дебби Элизабет Тейлор, но союз двух звезд подарил миру будущую актрису Кэрри Фишер. Девушка начала свою карьеру в 18 лет, а вскоре сыграл роль всей жизни – принцессу Лею в «Звездных войнах». Ее брат Тодд стал известным продюсером, а его дети Кэрри, Джоли и Трисия Ли с переменным успехом снимаются в кино. Дочь Кэрри Фишер Билли Лурд тоже пошла по стопам матери. Вы могли видеть девушку в сериалах «Королевы крика» и «Американская история ужасов», а скоро она появится в новых «Звездных войнах». Бергман/Росселлини

Фото: Vanity Fair

Изабелла Росселлини. Фото: Variety

Роберто Росселлини был крупнейшей фигурой неореалистического движения в кинематографе, чьи работы повлияли на известных режиссеров далеко за пределами Италии, но внимание Голливуда он привлек лишь тогда, когда начал роман с актрисой Ингрид Бергман. Шведка Бергман, сыгравшая в таких классических лентах как «Касабланка» и «Дурная слава», была тогда главной звездой поколения, но роман с Росселлини на съемках картины «Стромболи, земля Божья» и рождение их сына Ренато вызвали в США такую лихорадку, что актриса на семь лет была отстранена от Голливуда. Дочь Бергман от брака с Росселлини Изабелла стала актрисой и моделью. Как и мать, она была замужем за великим режиссером – Мартином Скорсезе. Редгрейв/Ричардсон

Ванесса, Корин и Линн

Ванесса Редгрейв, Лиам Нисон, Наташа Ричардсон, Джоэли Ричардсон. Фото: THR

Рой Редргейв и Маргарет Скудомур были популярными актерами немого кино. Их сын Майкл стал не только актером, но еще и режиссером, писателем и драматургом. От брака с актрисой Рейчел Кемпсон у него родилось трое детей – сын Корин и дочери Линн и Ванесса. Именно они и составили самое известное поколение семейства Редгрейв. Корин и Линн активно снимались всю жизнь и считаются классиками британского кино, а слава Ванессы достигла мировых масштабов. За свою долгую карьеру актриса получила всевозможные награды и даже в 80 лет продолжает активно сниматься. Она была замужем за известным режиссером Тони Ричардсоном, от которого родила двух дочерей Наташу и Джоэли. Обе они сделали карьеру в кино. В браке с Лиамом Нисоном у Наташи родилось двое сыновей, старший из которых Майкл продолжает семейное дело уже в пятом поколении. Маклейн/Битти /Бенинг

Фото: THR

Брат и сестра Уорен Битти и Ширли Маклейн уже шесть десятилетий как одни из самых видных и авторитетных личностей Голливуда. Маклейн шесть раз номинировалась на «Оскар», снялась в известнейших картинах «Квартира», «Будучи там», «Язык нежности». Битти же единственный человек в истории, дважды выдвигавшийся на «Оскар» с комплектом актер-режиссер-сценарист-продюссер в один год. В 1992 году он женился на четырехкратной номинанте на премию Американской академии Аннетт Бенинг, которую неоднократно снимал в своих фильмах. Четверо детей Битти и Бенинг и дочь Маклейн в той или иной степени продолжают дело родителей. Дуглас

Кэмерон, Кирк, Диана и Майкл. Фото: THR