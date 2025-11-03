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Каждая третья компания в Германии планирует провести сокращения в 2026 году

03 ноября 2025 13:38
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В Германии усиливается промышленный кризис. Каждая третья кампания в стране намерена в 2026 году провести массовые сокращения. Об этом говорят результаты исследования Национального экономического института, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждая третья компания в Германии планирует провести сокращения в 2026 году-2

Так, уволить большинство сотрудников планируют более 40 % предприятий. При этом новые вакансии практически отсутствуют. По прогнозам экспертов, в ближайшее время в Германии будет сокращено более 200 тысяч человек. По итогам 2024 года этот показатель составил 114 тысяч. И без того тяжелую ситуацию осложняет резкое сокращение инвестиций. 33 % компаний отказываются финансировать новые проекты, так как их пугает экономическая нестабильность и неуверенность в завтрашнем дне.

# Германия # Кризис в ЕС

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