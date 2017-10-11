Пэлтроу, Джоли и десятки известных женщин. Почему Голливуд 30 лет молчал о насилии со стороны влиятельного продюсера

Одного из самых известных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах сексуального характера. О проведенном расследовании написала газета The New York Times, опубликовав долгое время утаиваемые истории, обвинения в домогательствах со стороны продюсера и оплачиваемых им компромиссных соглашениях о неразглашении.

В октябре 2017-го Вайнштейна уволили из компании.

Американская актриса Гвинет Пэлтроу признается, что о домогательствах со стороны Вайнштейна более 20 лет назад, знали единицы.

Гвинет Пэлтроу:

Предполагалось, что я не расскажу об этом.

В 22-летнем возрасте Пэлтроу получила роль, благодаря которой она превратилась из обычной актрисы в звезду. Продюсер Харви Вайнштейн предложил ей главную роль в экранизации романа Джейн Остин «Эмма». Накануне съемок он пригласил Пэлтроу в свой номер в отеле, чтобы обсудить рабочие моменты. И вначале все шло как и должно быть, но в конце Вайнштейн начал приставать к актрисе, предлагать пойти в спальню и сделать массаж.

Гвинет Пэлтроу:

Я была ребенком. Меня взяли на работу. Я была ошеломлена.

Это слова Пэлтроу из интервью, в котором она открыто призналась, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны продюсера, который помог ей сделать карьеру и позже получить «Оскар».

Она утверждает, что отвергала домогательства, и рассказала о них Брэду Питту, с которым она тогда встречалась. Брэд встретился с Вайнштейном на премьере в театре и сказал ему держаться от Пэлтроу подальше. Питт подтвердил это в интервью The Times через своего представителя.

По словам Пэлтроу, вскоре после этого Вайнштейн вызвал ее и стал упрекать за то, что она рассказала о случившемся. Она сказала, что рассказала и нескольким друзьям, и семье, и своему агенту.

Гвинет Пэлтроу:

Он долго орал на меня. Это было отвратительно.

Актриса признается, что боялась потерять роль, но твердо отстаивала свою позицию и настояла на том, чтобы вернуть отношения в профессиональное русло.

Гвинет Пэлтроу:

Я думала, что он собирается уволить меня.

У 45-летней Гвинет Пэлтроу уже свой бизнес, и она больше не зависит от того, дадут ли ей очередную роль. Однако она отмечает, какой беззащитной она ощущала себя в 22, когда Вайнштейн только предложил ей судьбоносную роль.

Она рассказывает, что в том, что она получила сообщение о встрече с Вайнштейном в отеле, не было ничего предосудительного, так как «это был факс, факс от компании».

Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/

Подобные истории о Вайнштейне рассказывают и сыгравшая звездную роль в фильме «Криминального чтива» Розанна Аркетт, и знаменитая французская актриса Годреш Жюдит, и Анджелина Джоли.

Джоли рассказала о бестактном поведении по отношению к ней в 1990-х, когда выходил фильм «Превратности любви». Она также отвергла его домогательства.

Анджелина Джоли:

В молодости у меня был плохой опыт с Харви Вайнштейном, вследствие чего я предпочла больше никогда с ним не работать и предупреждала других, если они шли работать к нему.

В своем электронном сообщении Джоли написала следующие строки: «Такое поведение по отношению к женщине, независимо от сферы деятельности и страны, неприемлемо».

Кроме вышеупомянутых актрис, с The Times поделились своими историями и другие женщины, которым продюсер предлагал роль в обмен на сексуальные услуги.

Встречи, о которых они рассказывали, проходили по схожему сценарию.

Сначала Вайнштейн заманивал их к себе обсудить фильм, сценарий или даже премию «Оскар», а затем предлагал массаж, начинал приставать и предлагал «откровенную сделку».

По мнению актрис и тех, кто работает и работал в компаниях Miramax и Weinstein Company, которые возглавляет Вайнштейн, он «отличился» даже в сфере киноиндустрии, где рассказы о домогательствах не новы.

Согласно воспоминаниям актрис и коллег, у Вайнштейна была тщательно продуманная система сообщничества: для него назначали встречи и заказывали номера, а иногда даже доставляли знаменитость и затем исчезали.

Состоявшиеся актрисы боялись говорить об этом открыто, потому что у них была работа. Менее известные были напуганы: у них ее не было.

Даже когда Пэлтроу стала «первой актрисой в Miramax» и получила премию «Оскар» за роль в фильме «Влюбленный Шекспир» в 1999, о домогательствах Вайнштейна было известно лишь немногим.

Как и многие другие актрисы, которые давали интервью для разоблачительной статьи, она чувствовала, что ей не стоило рассказывать о том происшествии. На публике она расхваливала Вайнштейна, позировала на фото с ним и играла роль «сияющей звезды» своего влиятельного продюсера. Однако, как она отмечает, пропасть в их отношениях становилась все больше и больше, и она отдалилась от него сама.

Сейчас, когда стало известно о домогательствах Вайнштейна, Пэлтроу и другие женщины сообщили о намерении оказать поддержку тем, которые уже откликнулись, и тем, которые не ощущают поддержки в подобной ситуации.

Гвинет Пэлтроу:

Мы живем в такое время, когда женщинам следует ясно давать понять, что подобное в прошлом.

Такому обращению с женщинами пришел конец.

По материалам The New York Times: Мария Харзеева