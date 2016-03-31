Настоящий джедай: Юэну МакГрегору исполняется 45 лет
Голливудская фабрика грез ежегодно, чтобы удовлетворить потребности любой аудитории, импортирует на большие экраны десятки американских актеров на разные вкусы. Но вот парадокс – все равно самыми востребованными актерами остаются выходцы с Британских островов и эта тенденция неизменна уже более полувека. Ведь сейчас почти ни один громкий фильм не обходится без участия Тома Харди, Майкла Фасбендере, Джеймса МакЭвоя, Генри Кевила, Донала Глисона и прочих талантливых молодых британцев. Старшее поколение тоже не уходит в тень – Гари Олдман, Колин Ферт, Хью Лори и Лиам Нисон до сих пор возглавляют списки самых востребованных актеров. Юэн МакГрегор тоже входит в их число — шотландский артист все так же популярен, как и двадцать лет назад.
31 марта МакГрегор празднует 45-летний юбилей, но на свой возраст актер не выглядит. Этот подтянутый, улыбчивый мужчина не зря заслужил звание «хамелеона». Ведь имея довольно неброскую внешность, Юэн с одинаковым успехом сыграл десятки ролей самого различного калибра. В его фильмографии есть и безоговорочно положительные персонажи, и мелкие мошенники, и придурковатые простаки, и расчетливые маньяки.
В скором времени выйдет еще несколько весьма занимательных проектов с Юэном. Это триллер «Такой же предатель, как и мы» (одну из ролей в фильме играет россиянин Григорий Добрыгин), комедия положений «Рожден быть королем», киноверсия диснеевской «Красавицы и чудовища», где у Юэна роль поющего подсвечника Люмьера и долгожданное продолжение культового фильма «На игле» – «Порно». А пока до ближайшей премьеры еще несколько месяцев, давайте вспомним несколько совершенно не похожих друг на друга образов, воплощенных МакГрегором за двадцать лет творчества.
«Цинизм – это слишком просто. И скучно. Намного сложнее быть позитивным и видеть чудо во всем. Циники просто недостаточно талантливы по сравнению с другими, поэтому уколоть кого-то – для них единственный способ не почувствовать себя ущербными».
Марк Рентон – «На игле» (1995)
Второй режиссерский проект оскороносного режиссера Дэни Бойла, который в 2012 году был признан лучшим британским фильмом за последние 60 лет. В картине рассказывается история четырех друзей, которых связывает общая зависимость от наркотиков. Юэг МакГрегор играет главного героя от лица которого и ведется повествование фильма. Несмотря на серьезную социальную проблематику, картина наполнена чисто английским юмором. Несколько сцен даже приобрели статус культовых (в частности, ребенок на потолке и эпизод с нырянием в унитаз), а песня «Perfect day» до сих пор считается одним из лучших соундтреков в мировом кинематографе.
«Мы бы даже стали колоть витамин С, если бы они сделали его нелегальным». «На игле»©
Оби-Ван Кеноби – «Звездные войны» (1999-2005)
Если «На игле» обеспечила МакГрегору любовь критиков и элитарных кинозрителей, то участие во второй межгалактической трилогии Джорджа Лукаса подарило актеру всемирную популярность. Роль, которую в оригинальной трилогии сыграл легендарный Алек Гиннесс, продемонстрировала множество граней таланта Юэна – так как в первом эпизоде Оби-Ван сам еще был учеником, который боготворил своего наставника Квай-Гон-Джина, а во втором и третьем ему самому пришлось перевоплотиться в учителя. И пусть вторая трилогия разочаровала многих зрителей, винить в этом актеров (и особенно МакГрегора) хочется меньше всего.
Кристиан – «Мулен Руж» (2001)
Оригинальный мюзикл, который был написан специально для киноформата, а не является адаптацией бродвейского шоу. Практически образцовое пособие по тому, как должен выглядеть настоящий музыкальный фильм. Очаровательная история любви молодого писателя Кристиана и куртизанки Сатин на фоне умопомрачительных декораций, которые завораживают даже спустя 15 лет. В фильме множество каверов известнейших композиций, некоторые из которых получили весьма неожиданную интерпретацию (Джим Броудбент поющий «Like a virgin» это нечто невероятное). А для исполнителей главных ролей – Николь Кидман и Юэна МакГрегора – роли в «Мулен Руж» стали визитными карточками. Оно и неудивительно – уж очень здорово актеры передали своей игрой все очарование богемного Парижа.
«Я приехал, чтобы вести нищенское существование. Я приехал, чтобы писать о правде, красоте, свободе, о том, во что я верил больше всего – о любви.» «Мулен Руж»©
Джо Тейлор – «Молодой Адам» (2002)
Сыграв в одном из самых красочных фильмов в истории, главных звезд «Мулен Руж» потянуло к мраку. Николь Кидман исполнила роль доведенной до отчаяния женщины в превосходном психологическом триллере «Другие», а Юэн МакГрегор отправился в мрачные 50-е года прошлого столетия, в антураже которых сыграл, пожалуй, своего самого мерзкого персонажа. «Молодой Адам» – экранизация романа одного из представителей бит-поколения. И фильм в полной мере передал та удручающую экзистенциальность происходящего, которой славится битничество. В центре повествования Джо – молодой человек, некогда мечтавший стать писателем, а теперь работающий на барже бок о бок с простыми людьми. Однажды Джо со своим напарником вылавливают из реки труп девушки, но мужчина не признается, что когда-то он знал утопленницу. «Молодой Адам» гнетущее и довольно откровенное кино, которое понравится далеко не всем. Но в то же время это глубокий фильм о человеческих демонах, который провоцирует на размышления.
«Насколько я понимаю, актерство – это выражение самого себя, воплощение своих мыслей в жизнь. Художник делает это с его картинами, музыкант с его песнями. Актерство – это очень инстинктивные формы искусства, я использую свой инстинкт, когда я играю».
Генри Беннетт – «Невозможное» (2012)
Фильмов про разрушительное цунами в Таиланде 2004 года было снято великое множество, но лучшим из них по праву считается «Невозможное». Эту ленту из себе подобных выделяет то, что режиссер Хуан Антони Байона не пытался снять кино про цунами – он снял кино про семью на фоне цунами. В результате получилась тонкая чувственная драма с живыми эмоциями, которая гарантированно выбивает у зрителей слезу. Юэн МакГрегор сыграл отца семейства, который вместе с двумя маленькими сыновьями пытается отыскать среди творящегося хаоса жену и старшего сына. За роль в «Невозможном» Юэн был номинирован на множество наград, как и сыгравшая его жену Наоми Уоттс и юное дарование Том Холланд, получивший за роль старшего сына Лукаса негласное звание самого талантливого ребенка-актера за последние 5 лет и роль Человека-паука в очередном перезапуске комикса.
Автор: Наталья Мироновская