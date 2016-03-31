Настоящий джедай: Юэну МакГрегору исполняется 45 лет

Голливудская фабрика грез ежегодно, чтобы удовлетворить потребности любой аудитории, импортирует на большие экраны десятки американских актеров на разные вкусы. Но вот парадокс – все равно самыми востребованными актерами остаются выходцы с Британских островов и эта тенденция неизменна уже более полувека. Ведь сейчас почти ни один громкий фильм не обходится без участия Тома Харди, Майкла Фасбендере, Джеймса МакЭвоя, Генри Кевила, Донала Глисона и прочих талантливых молодых британцев. Старшее поколение тоже не уходит в тень – Гари Олдман, Колин Ферт, Хью Лори и Лиам Нисон до сих пор возглавляют списки самых востребованных актеров. Юэн МакГрегор тоже входит в их число — шотландский артист все так же популярен, как и двадцать лет назад.

31 марта МакГрегор празднует 45-летний юбилей, но на свой возраст актер не выглядит. Этот подтянутый, улыбчивый мужчина не зря заслужил звание «хамелеона». Ведь имея довольно неброскую внешность, Юэн с одинаковым успехом сыграл десятки ролей самого различного калибра. В его фильмографии есть и безоговорочно положительные персонажи, и мелкие мошенники, и придурковатые простаки, и расчетливые маньяки. В скором времени выйдет еще несколько весьма занимательных проектов с Юэном. Это триллер «Такой же предатель, как и мы» (одну из ролей в фильме играет россиянин Григорий Добрыгин), комедия положений «Рожден быть королем», киноверсия диснеевской «Красавицы и чудовища», где у Юэна роль поющего подсвечника Люмьера и долгожданное продолжение культового фильма «На игле» – «Порно». А пока до ближайшей премьеры еще несколько месяцев, давайте вспомним несколько совершенно не похожих друг на друга образов, воплощенных МакГрегором за двадцать лет творчества.

«Цинизм – это слишком просто. И скучно. Намного сложнее быть позитивным и видеть чудо во всем. Циники просто недостаточно талантливы по сравнению с другими, поэтому уколоть кого-то – для них единственный способ не почувствовать себя ущербными». Марк Рентон – «На игле» (1995)

Второй режиссерский проект оскороносного режиссера Дэни Бойла, который в 2012 году был признан лучшим британским фильмом за последние 60 лет. В картине рассказывается история четырех друзей, которых связывает общая зависимость от наркотиков. Юэг МакГрегор играет главного героя от лица которого и ведется повествование фильма. Несмотря на серьезную социальную проблематику, картина наполнена чисто английским юмором. Несколько сцен даже приобрели статус культовых (в частности, ребенок на потолке и эпизод с нырянием в унитаз), а песня «Perfect day» до сих пор считается одним из лучших соундтреков в мировом кинематографе. «Мы бы даже стали колоть витамин С, если бы они сделали его нелегальным». «На игле»© Оби-Ван Кеноби – «Звездные войны» (1999-2005)

Если «На игле» обеспечила МакГрегору любовь критиков и элитарных кинозрителей, то участие во второй межгалактической трилогии Джорджа Лукаса подарило актеру всемирную популярность. Роль, которую в оригинальной трилогии сыграл легендарный Алек Гиннесс, продемонстрировала множество граней таланта Юэна – так как в первом эпизоде Оби-Ван сам еще был учеником, который боготворил своего наставника Квай-Гон-Джина, а во втором и третьем ему самому пришлось перевоплотиться в учителя. И пусть вторая трилогия разочаровала многих зрителей, винить в этом актеров (и особенно МакГрегора) хочется меньше всего. Кристиан – «Мулен Руж» (2001)

Оригинальный мюзикл, который был написан специально для киноформата, а не является адаптацией бродвейского шоу. Практически образцовое пособие по тому, как должен выглядеть настоящий музыкальный фильм. Очаровательная история любви молодого писателя Кристиана и куртизанки Сатин на фоне умопомрачительных декораций, которые завораживают даже спустя 15 лет. В фильме множество каверов известнейших композиций, некоторые из которых получили весьма неожиданную интерпретацию (Джим Броудбент поющий «Like a virgin» это нечто невероятное). А для исполнителей главных ролей – Николь Кидман и Юэна МакГрегора – роли в «Мулен Руж» стали визитными карточками. Оно и неудивительно – уж очень здорово актеры передали своей игрой все очарование богемного Парижа. «Я приехал, чтобы вести нищенское существование. Я приехал, чтобы писать о правде, красоте, свободе, о том, во что я верил больше всего – о любви.» «Мулен Руж»© Джо Тейлор – «Молодой Адам» (2002)

Сыграв в одном из самых красочных фильмов в истории, главных звезд «Мулен Руж» потянуло к мраку. Николь Кидман исполнила роль доведенной до отчаяния женщины в превосходном психологическом триллере «Другие», а Юэн МакГрегор отправился в мрачные 50-е года прошлого столетия, в антураже которых сыграл, пожалуй, своего самого мерзкого персонажа. «Молодой Адам» – экранизация романа одного из представителей бит-поколения. И фильм в полной мере передал та удручающую экзистенциальность происходящего, которой славится битничество. В центре повествования Джо – молодой человек, некогда мечтавший стать писателем, а теперь работающий на барже бок о бок с простыми людьми. Однажды Джо со своим напарником вылавливают из реки труп девушки, но мужчина не признается, что когда-то он знал утопленницу. «Молодой Адам» гнетущее и довольно откровенное кино, которое понравится далеко не всем. Но в то же время это глубокий фильм о человеческих демонах, который провоцирует на размышления. «Насколько я понимаю, актерство – это выражение самого себя, воплощение своих мыслей в жизнь. Художник делает это с его картинами, музыкант с его песнями. Актерство – это очень инстинктивные формы искусства, я использую свой инстинкт, когда я играю». Генри Беннетт – «Невозможное» (2012)