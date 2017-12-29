Талант и красота: лучшие роли Джуда Лоу
Один из самых красивых и неординарных актеров нашего времени, артист, одинаково органично смотрящийся в ролях героев-любовников, милых парней и отъявленных злодеев, человек с бурной личной жизнью и обладатель незаурядного чувства юмора. Джуд Лоу уже много лет очаровывает зрителей своих фильмов и не сходит со страниц светской хроники.
На наших глазах Джуд превратился из смазливого парня в большого артиста, одно участие которого моментально поднимает ставки проекта. Он одинаково хорош в образах генетически идеального человека, молодого любовника Оскара Уайльда, современного вампира, советского снайпера, фантастического капитана летающего корабля, харизматичного рецидивиста и самого красивого Алексея Каренина за всю историю кинематографа. Главной будущей ролью Джуда Лоу станет образ молодого Альбуса Дамблдора в продолжение «Фантастических тварей», а чуть позже актер сыграет важную роль в киновселенной Marvel.
«До сих пор себя чувствую так, словно вытащил лотерейный билет. Не снялся, ни у одного паршивого режиссера».
29 декабря у Джуда юбилей. Актеру исполняется 45 лет, и это отличный повод провести новогодние выходные за просмотром его лучших фильмов. Тем более среди них есть такие, которые как нельзя лучше рифмуются с праздничной атмосферой этих дней.
Дикки Гринлиф – «Талантливый мистер Рипли» (1999)
Культовый фильм конца 90-ых, самая спорная роль Мэтта Дэймона и просто отличный детективный триллер режиссера Энтони Мингеллы. Главный герой картины Том Рипли получает от богатого американца задание отправиться в Европу, найти его сына Дикки, уговорить его перестать транжирить отцовские деньги и вернуться домой. Но беззаботная и яркая жизнь молодого Гринлифа очаровывает Рипли и он решает присвоить ее себе. Дэймон очень старается в главной роли, но все внимание на себя перетягивает Джуд Лоу, сыгравший изнеженного, легкомысленного, избалованного, но притягательного и искреннего красавца-плейбоя. Роль Дикки моментально сделала Лоу популярным, принесла ему премию BAFTA и первую номинацию на «Оскар». Вторую номинацию, кстати, он получил тоже за роль в фильме Мингеллы «Холодная гора».
«Многие, думают, что моя карьера успешно складывается, потому что я не рискую. Но это неправда».
жиголо Джо – «Искусственный разум» (2001)
Проект мечты Стенли Кубрика. Футуристическую сказку о маленьком роботе-Пиноккио, который очень хотел стать настоящим мальчиком снял Стивен Спилберг и населил выдуманный Кубриком мир колоритными героями. В поисках Голубой феи маленького героя фильма сопровождают необычные товарищи – робот-медвежонок и андроид-соблазнитель жиголо Джо. Фильм у Спилберга получился невероятно трогательный, даже несколько манипулятивный, а за красочными декорациями мира будущего скрывается всего лишь простая история любви ребенка к матери. Джуд Лоу в роли Джо безоговорочно хорош – в его искусственность поверили и зрители, и критики, отметившую работу актера несколькими престижными наградами и номинацией на «Золотой глобус».
Грэм – «Отпуск по обмену» (2006)
Добрая и красивая рождественская комедия о двух женщинах, которые на праздники решили поменяться домами. Скромная журналистка Айрис попадает в роскошный особняк в центре Лос-Анджелеса, где ее ждут невероятные приключения в самом Голливуде, а миллионерше Аманде предстоит провести несколько дней в уютной английской провинции, где она знакомится с очаровательным мужчиной. «Отпуск по обмену» идеальное кино для праздничной атмосферы, способное зарядить нужным настроением даже тогда, когда за окном нет снега, а градусник показывает выше нуля. Такие фильмы заставляют верить в чудо и дарят каждой девушке надежду, что ее, как героиню Камерон Диас, где-то ждет прекрасный принц с внешностью Джуда Лоу.
«Я всегда думал, что роль Принца в «Золушке», самая скучная».
доктор Ватсон – «Шерлок Холмс» (2009)
Что бы не снимал Гай Ричи – получается история про британских гопников. Даже национальный герой Англии Шерлок Холмс превратился у него в балагура, любителя выпить и помахать кулаками, но это пошло ему только на пользу. У Ричи вышел стильный, красивый, невероятно веселый и динамичный фильм, который совершенно в новом свете демонстрирует знакомых персонажей. Главную роль играет «мистер харизма» Роберт Дауни-младший, но это едва ли не единственная экранизация Конан Дойля, где доктор Ватсон не просто дополняет Холмса, а периодически выходит на первый план. Джуд Лоу замечательно играет Ватсона, наделяет его ярким характером, чувством юмора и теми чертами из книг, о которых принято забывать в других экранизациях. Продолжение фильма 2011 года вышло таким же ярким, а в будущем нам обещают третью часть. Ждем с нетерпением!
Пий XIII – «Молодой Папа» (2016)
Самый стильный сериал прошлого года на весьма щекотливую тему. Джуд Лоу играет сорокалетнего американца Ленни Белардо, которого неожиданно для всех выбирают новым Папой Римским. Новый глава католической церкви ведет себя непредсказуемо и эксцентрично, оттого кардиналы плетут против него интриги. Но внутри самого героя происходит сложная борьба не по годам мудрого человека, опасающегося, что он занимает не свое место… Каждый кадр «Молодого Папы» выверен до мельчайших деталей, все десять серий продуманы от и до, а работа оператора заслуживает отдельной похвалы. Джуд Лоу в главной роли не просто хорош – божественен (извините за каламбур). Каждое движение, поворот головы, усмешка, затяжка сигаретой – все это создает ярчайший образ на современном телевидении. За роль Пия XIII Джуда номинировали на «Золотой глобус», который он, скорее всего, и получит.
«Я сейчас на таком жизненном этапе, когда, безусловно, немного паникую, глядя на себя в зеркало: «О, неужели я и впрямь скоро совсем облысею?»
Автор: Наталья Мироновская