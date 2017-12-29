Талант и красота: лучшие роли Джуда Лоу

Один из самых красивых и неординарных актеров нашего времени, артист, одинаково органично смотрящийся в ролях героев-любовников, милых парней и отъявленных злодеев, человек с бурной личной жизнью и обладатель незаурядного чувства юмора. Джуд Лоу уже много лет очаровывает зрителей своих фильмов и не сходит со страниц светской хроники.

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На наших глазах Джуд превратился из смазливого парня в большого артиста, одно участие которого моментально поднимает ставки проекта. Он одинаково хорош в образах генетически идеального человека, молодого любовника Оскара Уайльда, современного вампира, советского снайпера, фантастического капитана летающего корабля, харизматичного рецидивиста и самого красивого Алексея Каренина за всю историю кинематографа. Главной будущей ролью Джуда Лоу станет образ молодого Альбуса Дамблдора в продолжение «Фантастических тварей», а чуть позже актер сыграет важную роль в киновселенной Marvel. «До сих пор себя чувствую так, словно вытащил лотерейный билет. Не снялся, ни у одного паршивого режиссера».

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29 декабря у Джуда юбилей. Актеру исполняется 45 лет, и это отличный повод провести новогодние выходные за просмотром его лучших фильмов. Тем более среди них есть такие, которые как нельзя лучше рифмуются с праздничной атмосферой этих дней. Дикки Гринлиф – «Талантливый мистер Рипли» (1999)

Фото: imdb.com

Культовый фильм конца 90-ых, самая спорная роль Мэтта Дэймона и просто отличный детективный триллер режиссера Энтони Мингеллы. Главный герой картины Том Рипли получает от богатого американца задание отправиться в Европу, найти его сына Дикки, уговорить его перестать транжирить отцовские деньги и вернуться домой. Но беззаботная и яркая жизнь молодого Гринлифа очаровывает Рипли и он решает присвоить ее себе. Дэймон очень старается в главной роли, но все внимание на себя перетягивает Джуд Лоу, сыгравший изнеженного, легкомысленного, избалованного, но притягательного и искреннего красавца-плейбоя. Роль Дикки моментально сделала Лоу популярным, принесла ему премию BAFTA и первую номинацию на «Оскар». Вторую номинацию, кстати, он получил тоже за роль в фильме Мингеллы «Холодная гора». «Многие, думают, что моя карьера успешно складывается, потому что я не рискую. Но это неправда». жиголо Джо – «Искусственный разум» (2001)

Фото: imdb.com

Проект мечты Стенли Кубрика. Футуристическую сказку о маленьком роботе-Пиноккио, который очень хотел стать настоящим мальчиком снял Стивен Спилберг и населил выдуманный Кубриком мир колоритными героями. В поисках Голубой феи маленького героя фильма сопровождают необычные товарищи – робот-медвежонок и андроид-соблазнитель жиголо Джо. Фильм у Спилберга получился невероятно трогательный, даже несколько манипулятивный, а за красочными декорациями мира будущего скрывается всего лишь простая история любви ребенка к матери. Джуд Лоу в роли Джо безоговорочно хорош – в его искусственность поверили и зрители, и критики, отметившую работу актера несколькими престижными наградами и номинацией на «Золотой глобус». Грэм – «Отпуск по обмену» (2006)

Фото: imdb.com

Добрая и красивая рождественская комедия о двух женщинах, которые на праздники решили поменяться домами. Скромная журналистка Айрис попадает в роскошный особняк в центре Лос-Анджелеса, где ее ждут невероятные приключения в самом Голливуде, а миллионерше Аманде предстоит провести несколько дней в уютной английской провинции, где она знакомится с очаровательным мужчиной. «Отпуск по обмену» идеальное кино для праздничной атмосферы, способное зарядить нужным настроением даже тогда, когда за окном нет снега, а градусник показывает выше нуля. Такие фильмы заставляют верить в чудо и дарят каждой девушке надежду, что ее, как героиню Камерон Диас, где-то ждет прекрасный принц с внешностью Джуда Лоу. «Я всегда думал, что роль Принца в «Золушке», самая скучная». доктор Ватсон – «Шерлок Холмс» (2009)

Фото: imdb.com

Что бы не снимал Гай Ричи – получается история про британских гопников. Даже национальный герой Англии Шерлок Холмс превратился у него в балагура, любителя выпить и помахать кулаками, но это пошло ему только на пользу. У Ричи вышел стильный, красивый, невероятно веселый и динамичный фильм, который совершенно в новом свете демонстрирует знакомых персонажей. Главную роль играет «мистер харизма» Роберт Дауни-младший, но это едва ли не единственная экранизация Конан Дойля, где доктор Ватсон не просто дополняет Холмса, а периодически выходит на первый план. Джуд Лоу замечательно играет Ватсона, наделяет его ярким характером, чувством юмора и теми чертами из книг, о которых принято забывать в других экранизациях. Продолжение фильма 2011 года вышло таким же ярким, а в будущем нам обещают третью часть. Ждем с нетерпением! Пий XIII – «Молодой Папа» (2016)

Фото: imdb.com