Арина Соболенко победила в финале турнира в Ухане

Новости Беларуси. 29 сентября белорусская теннисистка Арина Соболенко (20 WTA) выиграла в финале турнира Wuhan Open с призовым фондом 2,74 миллиона долларов. Её противницей была эстонская теннисистка Анетт Контавейт (27 WTA).

Матч начался в 14:15 по московскому времени, а в 15:25 уже определился победитель.

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В первом сете Соболенко резко вырвалась вперёд – 4:1. После этого тренер Контавейт посоветовал подопечной затянуть игру, чтобы вынудить белоруску больше ошибаться. Эстонская теннисистка смогла отыграть два гейма, но сет закончился в пользу Соболенко – 6:3.

Во втором сете инициативу перехватила Контавейт, но долго преимущество не продлилось. На 3:3 спортсменки сравнялись, а затем Арина уверенно довела счёт до 6:3.

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Белорусская теннисистка вновь смогла завершить матч в двух сетах. За свою победу Арина получила 900 очков и полмиллиона долларов. Анетт пришлось довольствоваться четвертью миллиона и 585 очками.

Для Соболенко это уже четвёртый финал с начала 2018 года и второй титул. Первая победа была в Нью-Хейвене, где девушка стала второй самой молодой чемпионкой после Каролин Возняцки.

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Также с начала года Арина выиграла 46 из 68 матчей и по-прежнему остаётся лидером женского тенниса по количеству побед в трёхсетовых поединках – 20.

С 1 октября Контавейт поднимется на 21 строчку рейтинга, а Соболенко станет 16 ракеткой мира.

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