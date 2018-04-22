Fed Cup – 3:2. Вера Лапко и Лидия Морозова вырвали победу у теннисисток из Словакии

В двухсетовом поединке Лапко и Морозова одолели Кужмову и Шмидлову со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 17 минут.

Новости Беларуси. 22 апреля в парном матче Кубка Федерации представительницы Беларуси смогли одолеть теннисисток из Словакии. Теперь Беларусь будет играть в Мировой группе.

В первом сете счёт начали словачки, затем белоруски их догнали. До середины сета теннисистки шли на равных, но после Лапко и Морозова вырвались вперёд, установив счёт 6:3.

Во втором сете ситуация повторилась. После первого очка у Кужмовой и Шмидловой белоруски сравняли счёт. Затем словачки получили ещё два очка. Вновь сравнять счёт Лапко и Морозова смогли на 4:4. Больше белорусские теннисистки не позволили противницам взять геймы и победили со счётом 6:4.