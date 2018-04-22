Прямой эфир

Fed Cup – 3:2. Вера Лапко и Лидия Морозова вырвали победу у теннисисток из Словакии

22 апреля 2018 15:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 22 апреля в парном матче Кубка Федерации представительницы Беларуси смогли одолеть теннисисток из Словакии. Теперь Беларусь будет играть в Мировой группе.  

В двухсетовом поединке Лапко и Морозова одолели Кужмову и Шмидлову со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 17 минут.  

Fed Cup – 3:2. Вера Лапко и Лидия Морозова вырвали победу у теннисисток из Словакии-1

Фото: instagram.com/belarustennis  

В первом сете счёт начали словачки, затем белоруски их догнали. До середины сета теннисистки шли на равных, но после Лапко и Морозова вырвались вперёд, установив счёт 6:3.  

Во втором сете ситуация повторилась. После первого очка у Кужмовой и Шмидловой белоруски сравняли счёт. Затем словачки получили ещё два очка. Вновь сравнять счёт Лапко и Морозова смогли на 4:4. Больше белорусские теннисистки не позволили противницам взять геймы и победили со счётом 6:4.  

Fed Cup – 3:2. Вера Лапко и Лидия Морозова вырвали победу у теннисисток из Словакии-4

Фото: instagram.com/belarustennis  

Благодаря победе в этой встрече сборная Беларуси в 2019 году сыграет в четвертьфинале Мировой группы Кубка Федерации.  

# Теннис # Вера Лапко # Александра Саснович # Арина Соболенко # Лидия Морозова # Анна Каролина Шмидлова # Виктория Кужмова # Яна Чепелова

Другие новости рубрики

Все новости
Fed Cup – 2:2. Соболенко победила Шмидлову, Саснович проиграла Кужмовой
22 апреля 2018 14:03

Fed Cup – 2:2. Соболенко победила Шмидлову, Саснович проиграла Кужмовой

Fed Cup – 1:1 после первого дня. Соболенко уступила Кужмовой в драматичной борьбе
21 апреля 2018 15:13

Fed Cup – 1:1 после первого дня. Соболенко уступила Кужмовой в драматичной борьбе

Юниорская сборная Беларуси проиграла Швеции на ЧМ по хоккею в России
21 апреля 2018 14:16

Юниорская сборная Беларуси проиграла Швеции на ЧМ по хоккею в России