Виктория Дайнеко и Алексей Воробьёв возобновили роман спустя 6 лет после расставания

Зачастую публичные люди частную жизнь держат под грифом секретности. Кажется, ряды тихушников пополнили и бывшие возлюбленные Виктория Дайнеко и Алексей Воробьёв, которые тщательно скрывали возобновившийся спустя шесть лет после разрыва роман.
Зачастую публичные люди частную жизнь держат под грифом секретности. Кажется, ряды тихушников пополнили и бывшие возлюбленные Виктория Дайнеко и Алексей Воробьёв, которые тщательно скрывали возобновившийся спустя шесть лет после разрыва роман.
Фото: instagram.com/mr.alexsparrow
По словам анонимного инсайдера из окружения пары, артисты снова вместе.
Фото: instagram.com/victoriadaineko
Ещё одним поводом для сплетен стал поступок певца. На днях Воробьев ради Дайнеко прилетел из Лос-Анджелеса в Москву, чтобы снять её в клипе на написанную им песню «С Новым годом, любимый человек». Там и стало очевидно: молодые люди – не просто друзья. Во всяком случае, так утверждают свидетели.
«Минутка ностальгии и мои 17 лет». Как изменилась Виктория Дайнеко со времён «Фабрики звезд» (смотрите здесь).