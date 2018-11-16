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Виктория Дайнеко и Алексей Воробьёв возобновили роман спустя 6 лет после расставания

16 ноября 2018 14:07
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Зачастую публичные люди частную жизнь держат под грифом секретности. Кажется, ряды тихушников пополнили и бывшие возлюбленные Виктория Дайнеко и Алексей Воробьёв, которые тщательно скрывали возобновившийся спустя шесть лет после разрыва роман. 

Виктория Дайнеко и Алексей Воробьёв возобновили роман спустя 6 лет после расставания-1

Фото: instagram.com/mr.alexsparrow

По словам анонимного инсайдера из окружения пары, артисты снова вместе. 

Виктория Дайнеко и Алексей Воробьёв возобновили роман спустя 6 лет после расставания-4

Фото: instagram.com/victoriadaineko

Ещё одним поводом для сплетен стал поступок певца. На днях Воробьев ради Дайнеко прилетел из Лос-Анджелеса в Москву, чтобы снять её в клипе на написанную им песню «С Новым годом, любимый человек». Там и стало очевидно: молодые люди – не просто друзья. Во всяком случае, так утверждают свидетели.

«Минутка ностальгии и мои 17 лет». Как изменилась Виктория Дайнеко со времён «Фабрики звезд» (смотрите здесь).

# Звезды # калейдоскоп # Виктория Дайнеко # Алексей Воробьёв # Фотофакт

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