Виктория Дайнеко и Алексей Воробьёв возобновили роман спустя 6 лет после расставания

Зачастую публичные люди частную жизнь держат под грифом секретности. Кажется, ряды тихушников пополнили и бывшие возлюбленные Виктория Дайнеко и Алексей Воробьёв, которые тщательно скрывали возобновившийся спустя шесть лет после разрыва роман.

Ещё одним поводом для сплетен стал поступок певца. На днях Воробьев ради Дайнеко прилетел из Лос-Анджелеса в Москву, чтобы снять её в клипе на написанную им песню «С Новым годом, любимый человек». Там и стало очевидно: молодые люди – не просто друзья. Во всяком случае, так утверждают свидетели.