Мечты сбываются: Naviband пришли в гости к своему 5-летнему фанату и спели

В начале октября Ксения и Артём объявили конкурс на самую интересую историю о своём доме. Призом было выступление Naviband в гостях у победителей. За месяц участие приняли более 430 человек. В начале ноября был назван победитель, с семьёй связались и договорились о встрече.

Новости Беларуси. Несколько дней назад в мире стало одной сбывшейся детской мечтой больше. Группа Naviband сходила в гости к своему юному фанату Глебу, где спела вместе с ним.

Но это сухие факты. Со стороны победившей семьи всё выглядит иначе.

«Второго ноября красивый мужской голос позвонил Серёже. Продолжение будет позже, но у меня уже от предвкушения сон пропал и коленки трясутся...», – рассказала Ольга.

Сергеем зовут её мужа, а 5-летнего сына – Глеб. Когда мужчина узнал о конкурсе, он ночью написал историю о своём доме. По его словам, он был уверен в победе. Семья уже давно слушает музыку Naviband, посещает их концерты, а Глеб и вовсе является ярым поклонником.

Долгожданные гости пришли в квартиру к своему юному фанату и его родителям. Встреча прошла в спокойной и радостной атмосфере, все подпевали Артёму и Ксении, а затем ели торт.

«Сегодня сбылась мечта нашего маленького поклонника Глеба. Мы приехали к нему домой и сыграли квартирник. Нам безумно нравится именно такой формат концертов, когда близко, глаза в глаза и по-честному. Сегодня было очень душевно и просто. Спасибо всем, кто был рядом», – написали Naviband.