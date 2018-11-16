Поющий по-грузински домашний кот стал звездой сети

Новости России. Житель Санкт-Петербурга опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором его кот громко поет.
Ролик посмотрели более 133 тысяч раз, а твит собрал более 3 тысяч ретвитов.
Новости России. Житель Санкт-Петербурга опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором его кот громко поет.
Ролик посмотрели более 133 тысяч раз, а твит собрал более 3 тысяч ретвитов.
Фото: twitter.com/yoorashka
«Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить», – отметил автор видео. Кроме «исполнителя» на видео запечатлены еще два кота, но они не обращают внимания на пение.
Фото: twitter.com/yoorashka
Комментаторы отметили, что мелодия, которую исполняет питомец, похожа на застольную песню. Несколько пользователей услышали в тексте признания в любви на английском языке.
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