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Поющий по-грузински домашний кот стал звездой сети

16 ноября 2018 08:47
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Новости России. Житель Санкт-Петербурга опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором его кот громко поет.

Ролик посмотрели более 133 тысяч раз, а твит собрал более 3 тысяч ретвитов.

Поющий по-грузински домашний кот стал звездой сети-1

Фото: twitter.com/yoorashka

«Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить», – отметил автор видео. Кроме «исполнителя» на видео запечатлены еще два кота, но они не обращают внимания на пение.

Поющий по-грузински домашний кот стал звездой сети-4

Фото: twitter.com/yoorashka

Комментаторы отметили, что мелодия, которую исполняет питомец, похожа на застольную песню. Несколько пользователей услышали в тексте признания в любви на английском языке.

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# Домашние животные # калейдоскоп

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