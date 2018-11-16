Поющий по-грузински домашний кот стал звездой сети

Новости России. Житель Санкт-Петербурга опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором его кот громко поет. Ролик посмотрели более 133 тысяч раз, а твит собрал более 3 тысяч ретвитов.

Фото: twitter.com/yoorashka

«Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить», – отметил автор видео. Кроме «исполнителя» на видео запечатлены еще два кота, но они не обращают внимания на пение.

Фото: twitter.com/yoorashka