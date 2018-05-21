Прямой эфир

Вера Лапко выиграла турнир во Франции и поднялась на 77 строчку рейтинга WTA

21 мая 2018 09:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вера Лапко победила в финале турнира Engie Open Saint-Gaudens с призовым фондом 60 тысяч долларов.  

Белорусская спортсменка (93 WTA) в двухсетовом поединке одолела голландскую теннисистку Квирин Лемуан (313 WTA).  

В первом сете борьбы не получилось. Хотя Лемуан сумела взять два гейма, Лапко грамотно сыграла и быстро закончила сет со счётом 6:2.  

Во втором сете тоже казалось, что противостояние долго не продлится, но после счёта 1:3 Лемуан начала серьёзно теснить белоруску, сравняв очки до 4:4. После этого, чтобы не затягивать игру, Лапко собралась с силами и взяла решающие два гейма – 6:4.  

Итог – 6:2, 6:4, матч длился 1 час 15 минут.  

Благодаря победе на турнире во Франции Вера Лапко выиграла призовой фонд в 60 000 долларов и поднялась на 77 строчку мирового рейтинга.  

В начале мая Лапко также выиграла турнир ITF в Химках с призовым фондом 100 000 долларов.  

После этой победы в топ-100 рейтинга WTA оказались сразу четыре белорусских теннисистки – подробности здесь.  

# Теннис # Вера Лапко # Квирин Лемуан

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Швеции второй год подряд выиграла ЧМ по хоккею
21 мая 2018 07:11

Сборная Швеции второй год подряд выиграла ЧМ по хоккею

«Вы сделали меня счастливым»: Марадона поздравил брестское «Динамо» с победой в Кубке Беларуси‍
20 мая 2018 10:55

«Вы сделали меня счастливым»: Марадона поздравил брестское «Динамо» с победой в Кубке Беларуси‍

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова перенесла операцию
20 мая 2018 09:39

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова перенесла операцию