Вера Лапко выиграла турнир во Франции и поднялась на 77 строчку рейтинга WTA

Новости Беларуси. Вера Лапко победила в финале турнира Engie Open Saint-Gaudens с призовым фондом 60 тысяч долларов.

Белорусская спортсменка (93 WTA) в двухсетовом поединке одолела голландскую теннисистку Квирин Лемуан (313 WTA).

В первом сете борьбы не получилось. Хотя Лемуан сумела взять два гейма, Лапко грамотно сыграла и быстро закончила сет со счётом 6:2.

Во втором сете тоже казалось, что противостояние долго не продлится, но после счёта 1:3 Лемуан начала серьёзно теснить белоруску, сравняв очки до 4:4. После этого, чтобы не затягивать игру, Лапко собралась с силами и взяла решающие два гейма – 6:4.

Итог – 6:2, 6:4, матч длился 1 час 15 минут.

Благодаря победе на турнире во Франции Вера Лапко выиграла призовой фонд в 60 000 долларов и поднялась на 77 строчку мирового рейтинга.

В начале мая Лапко также выиграла турнир ITF в Химках с призовым фондом 100 000 долларов.