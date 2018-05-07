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Впервые за 17 лет: четыре белорусские теннисистки находятся в топ-100 рейтинга WTA

07 мая 2018 07:52
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Новости Беларуси. Впервые за 17 лет в рейтинге WTA находятся четыре белорусские теннисистки.  

5 мая белоруска Вера Лапко (111 WTA на тот момент) выиграла турнир ITF в подмосковных Химках с призовым фондом 100 тысяч долларов.  

В финале турнира белорусская спортсменка одолела 17-летнюю россиянку Анастасию Потапову (238 WTA). Игра продолжалась 1 час 9 минут и закончилась со счётом 6:1, 6:3.  

Впервые за 17 лет: четыре белорусские теннисистки находятся в топ-100 рейтинга WTA-1

Как сообщает Белорусская теннисная федерация, для Лапко титул в Химках стал пятым в одиночном разряде на турнирах ITF. Также это первое соревнование белорусской теннисистки с призовым фондом 100 тысяч долларов.  

Благодаря успехам Веры Лапко впервые с 2001 года в топ-100 рейтинга WTA находятся сразу четыре представительницы Беларуси. Среди них Виктория Азаренко (98 WTA), Вера Лапко (92 WTA), Александра Саснович (58 WTA) и Арина Соболенко (46 WTA).  

17 лет назад четвёркой выдающихся белорусских теннисисток, вошедших в топ-100 мирового рейтинга, стали Ольга Барабанщикова, Наталья Зверева, Татьяна Пучек и Надежда Островская.  

# Теннис # Вера Лапко # Анастасия Потапова # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Арина Соболенко # Ольга Барабанщикова # Наталья Зверева # Татьяна Пучек # Надежда Островская

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