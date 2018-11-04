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Морозова и Аояма проиграли в финале итогового турнира WTA сёстрам из Украины

04 ноября 2018 08:52
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Новости Беларуси. Белорусско-японский дуэт Лидии Морозовой и Сюко Аоямы уступил трофей в парном разряде турнира Elite Trophy в Чжухае.  

В финале спортсменкам противостояли две сестры из Украины – Надежда и Людмила Киченок. В трёхсетовом поединке, который длился 1 час 35 минут, Морозова и Аояма не смогли взять верх над более слаженно игравшими оппонентками, но заставили их понервничать.  

Матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 7:10. Трофей итогового турнира WTA стал крупнейшим в карьере 26-летних украинок.  

Что касается финала одиночного разряда этого турнира, то там за звание сильнейшей будут бороться китаянка Ван Цян (22 WTA) и австралийка Эшли Барти (19 WTA).  

Ранее Арина Соболенко (12 WTA) обыграла Барти, но уступила француженке Каролин Гарсия (18 WTA), завершив выступление на турнире.  

На прошлой неделе итоговый чемпионат WTA выиграла украинка Элина Свитолина.  

После победы девушка переместилась с 6 строки мирового рейтинга на 4 (подробнее здесь).  

# Теннис # Лидия Морозова # Сюко Аояма # Надежда Киченок # Людмила Киченок

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