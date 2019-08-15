Липницкая, Мирный, Бубка. Как выглядят легендарные спортсмены и чем они занимаются сейчас?

Спорт является частью нашей жизни. Все мы ходим, стоим, качаем пресс, поднимаясь утром с постели. Кто-то бегает по утрам или практикует йогу. Но для кого-то спорт это не только досуг и удовольствие, но ещё и часть профессиональной карьеры. В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет? Так уж вышло, что всё в мире рано или поздно заканчивается, и спортивная карьера – не исключение. Нам стало интересно, а чем сейчас занимаются спортсмены, имена которых раньше звучали по всему миру? А ещё мы решили сравнить, как они выглядели на пике карьеры, и как они выглядят сейчас. Юлия Липницкая, 21 год. Первая подопечная Этери Тутберидзе, которая принесла славу своему звёздному тренеру. Юлия начала заниматься фигурным катанием в четыре года по наставлению мамы. Тренеры сразу заметили талант девочки и обратили внимание на её природную гибкость. Широкая известность пришла к Липницкой после её выступления на Олимпийских играх в Сочи. Ещё несколько лет после того знакового события Юлия выступала, но из-за проблемы с анорексией и по ряду других причин девушка завершила профессиональную карьеру в 2017 году. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру в 19 лет

Фото: vk.com/id69994512

Сейчас Липницкая работает тренером в «Академии чемпионов Ильиных — Липницкой», которую основала вместе с другими фигуристами. Также девушка продолжает выступать в ледовых шоу.

Фото: vk.com/id69994512

Анна Курникова, 38 лет. В теннис Анна пришла в 5 лет. В 10 лет девочке уже предложили стипендию теннисной академии Ника Боллетьери, которая находится в США. В 16 лет Курникова проиграла в полуфинале Уимблдонского турнира Мартине Хингис. В 17 лет взяла реванш у Хингис, а в 18 лет вместе с ней выиграла открытый чемпионат Австралии, а также итоговый турнир года WTA. После этого Анна и Мартина заняли первую строчку в мировом парном рейтинге. Курникова продолжила выступать вместе с Хингис, но в 2001 и 2003 годах получила травмы, в результате чего её игра ухудшилась. В мае 2003 года Анна провела свой последний профессиональный матч. Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые стали родителями

Фото: instagram.com/annakournikova

После завершения спортивной карьеры Курникова посвятила себя модельному бизнесу, а время от времени она участвует в благотворительных теннисных матчах. Также Анна состоит в отношениях с Энрике Иглесиасом, от которого у неё в 2017 году родилась двойня.

Фото: instagram.com/annakournikova

Максим Мирный, 42 года. Теннисом начал заниматься с 7 лет, тренером был его собственный отец. За годы спортивной карьеры поднялся на первое место в парном рейтинге, а в 2012 году вместе с Викторией Азаренко победил в миксте на Олимпийских играх в Лондоне. С 2000 года Мирный в основном был в топ-10 парного рейтинга, но с 2013 года постепенно стал терять позиции. В 2018 году теннисист решил завершить профессиональную карьеру. «Теннисный зверь». Карьера Максима Мирного в цифрах

Фото: instagram.com/maxmirnyicenter

Сейчас Мирный больше времени проводит с семьёй, занимается другими своими проектами. У спортсмена есть пиццерия в Америке, спортивный центр с теннисными кортами, фитнес-клубом и косметическими кабинетами в Минске. Также теннисист бренд-амбассадором.

Фото: instagram.com/maxmirnyicenter

Юлия Нестеренко, 40 лет. Белорусская легкоатлетка. Известность к Юлии пришла после Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Тогда Нестеренко стала первой за 24 года белой неамериканской спортсменкой, которая выиграла в спринтерском беге на 100 метров. Это был пик карьеры легкоатлетки, после чего её результаты пошли на спад, и спортсменка могла похвастаться только бронзовыми медалями. В 2008 году после Олимпиады в Пекине, где Юлия дошла только до полуфинала, у спортсменки началась депрессия. Некоторое время она ещё пыталась бороться с собой и попасть на ОИ-2012 в Лондоне, но не смогла из-за травмы стопы. В итоге Нестеренко ушла из спорта в 2017 году. Юлия Нестеренко о «Пламени мира»: было такое трепетное состояние, я не чувствовала тяжести

Фото: noc.by

После завершения профессиональной карьеры Юлия начала тренировать спортивную команду органов пограничной службы Позже Нестеренко занялась подготовкой детей в академии брестского «Динамо».

Фото: Скриншот из видео ФК «Динамо-Брест»

Диего Марадона, 58 лет. Лучший футболист 20 века по голосованию на официальном сайте ФИФА, где Диего набрал 53,6 % голосов. Автор гола в ворота сборной Англии, получившего название «Гол столетия» и признанного лучшим голом в истории чемпионатов мира. В том же матче забил мяч рукой, этот случай известен как «Рука Бога». У Марадоны есть своя церковь с 10 заповедями и, примерно, 150 тысячами последователей. Футболист завершил профессиональную карьеру в 1997 году. Марадона остается с белорусами: легендарный футболист будет совмещать работу в двух клубах

Фото: instagram.com/maradona

Сейчас Диего Марадона является председателем правления брестского «Динамо» и тренером мексиканского клуба «Дорадос».

Фото: instagram.com/maradona

Дмитрий Дащинский, 41 год. Белорусский фристайлист. Его первая Олимпиада была в 1998 году, где Дащинский взял бронзовую медаль. В 2001 году Дмитрий занял второе место на чемпионате мира, после чего произошёл временный спад. В 2006 году случилось триумфальное возвращение: спортсмен взял серебро на ОИ в Турине, а также победил на Кубке мира. Ещё одним значимым событием стало первое место на этапе Кубка мира по фристайлу в Норвегии в 2012 году. В 2014 году Дмитрий завершил карьеру. Лучшими тренерами Беларуси по фристайлу стали Николай Козеко и Дмитрий Дащинский

Перестав быть фристайлистом, Дащинский не ушёл из спорта, сейчас он выступает в роли тренера юниоров. К слову, это получается у него весьма неплохо, в мае 2019 года он был признан «Тренером года».

Майкл Фелпс, 34 года. Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион. Начал заниматься плаванием в 7 лет. В 15 лет Майкл побил свой первый мировой рекорд. С 2004 по 2016 года неизменно завоёвывал золотые медали на ОИ. Интересно, что у Фелпса 47 размер стопы, непропорционально короткие ноги и непропорционально длинный торс, размах его рук – 203 см, что на 10 см больше его роста. В общем, словно был создан для плавания. Завершил карьеру в 2016 году. Олимпийский чемпион Майкл Фелпс предложил Конору Макгрегору посоревноваться в плавании

Фото: AP

К моменту окончания карьеры Фелпс понял, что состязаться с людьми уже не весело, поэтому посоревновался с белой акулой. В итоге проиграл с разницей в 2 секунды. Бросил шутливый вызов Конору Макгрегору с предложением провести совместный заплыв. Также Майкл много времени проводит с семьёй и занимается популяризацией плавания. Кто кого: олимпийский чемпион Майкл Фелпс против белой акулы

Фото: instagram.com/m_phelps00

Штеффи Граф, 50 лет. Штеффи признана одна из двух лучших теннисисток 20 века. Вторая – Мартина Навратилова. В 18 лет Граф стала первой ракеткой мира и с небольшими перерывами удерживала первенство целых десять лет. А ещё Штеффи единственная теннисистка, выигравшая каждый турнир Большого шлема минимум 4 раза. Поскольку её популярность была огромна, но сама Граф не фигурировала ни в одном скандале, внимание переключилось на её семью, что плохо закончилось для отца теннисистки – он был приговорён к четырёхлетнему тюремному заключению за неуплату налогов с призовых дочери. Теннисистка завершила профессиональную карьеру в 1999 году.

Фото: instagram.com/grafgoat

После этого Штеффи вышла замуж за звёздного теннисиста Андре Агасси. Около восьми лет Граф не появлялась на кортах, а затем стала выступать в благотворительных и выставочных матчах. Спортсменка является главой благотворительного детского фонда «Children for Tomorrow», владеет магазинами спортивных товаров под маркой своего имени и оказывает финансовую поддержку некоторым молодым теннисистам.

Фото: instagram.com/agassi

Уле-Эйнар Бьорндален, 45 лет. Восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по биатлону и супруг белорусской олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Спортивную карьеру завершил в 2018 году после неудачного сезона 2017/2018. Уле-Эйнар Бьорндален об эстафете с Дарьей Домрачевой: «Это очень здорово – быть с ней в одной команде»

Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalen/

Сейчас Бьорндален в основном проводит время с семьёй, много путешествует.

Фото: facebook.com/pg/OleEinarBjoerndalen

Алина Кабаева, 36 лет. Кабаева начала заниматься художественной гимнастикой в 3,5 года. В 15 лет выиграла свой первый ЧЕ, и, видимо, ей так понравилось, что в дальнейшем она ещё четырежды стала абсолютной чемпионкой Европы. На ОИ-2004 взяла золотую медаль. В 2007 году закончила спортивную карьеру. Алина Кабаева на открытии Дворца художественной гимнастики: «Для меня большая честь находиться здесь»

Фото: instagram.com/alina.kabaeva.fans

После этого Алина Маратовна училась в РГУТИС и НГУ им. П. Ф. Лесгафта. В 2007 году стала депутатом Государственной думы РФ 5 созыва. В 2014 году Кабаева завершила депутатскую деятельность в Госдуме РФ и заняла пост председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа».

Фото: instagram.com/alina.kabaeva.fans

Евгений Плющенко, 36 лет. В четыре года начал заниматься фигурным катанием. Первым в истории выполнил самый сложный на тот момент каскад прыжков: четверной тулуп – тройной тулуп – тройной риттбергер. Выступал на четырёх Олимпиадах: дважды взял золото, дважды – серебро. Завершил карьеру в 2017 году. По словам Плющенко, за годы профессиональной карьеры он перенёс 15 операций, поэтому доводить дело до шестнадцатой не хотел. Редкий снимок. Евгений Плющенко опубликовал фото с двумя сыновьями

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

В настоящее время больше всего внимания Плющенко уделяет своей Академии фигурного катания, где тренируются маленькие дети. Также выступает с ледовыми шоу.

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Сергей Бубка, 55 лет. Советский и украинский спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом. Первый в мире человек, прыгнувший выше шести метров. Автор мирового рекорда в прыжке с шестом в закрытых помещениях (6,15 м). Карьеру завершил в 2001 году.

Фото: instagram.com/zirka.bet

После этого Бубка в 2005 году стал президентом Национального олимпийского комитета Украины. В августе 2015 года избран первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций на конгрессе IAAF в Пекине. Зимой 2018 года Сергей Назарович стал почётным факелоносцем Олимпийского огня. Увлекается теннисом, музыкой, футболом.

Шакил О’Нил, 47 лет. Баскетболист, комментатор, баскетбольный телеэксперт, рэпер и актёр. Его рост составляет 2,16 метра. Трижды самый ценный игрок Матча всех звёзд НБА. В 15 лет плакал в подушку из-за того, что коллеги-военные его отца подшучивали над ним, что ему никогда не стать профессиональным баскетболистом. В 2011 году завершил карьеру. По словам Шакила, причиной этому стала травма ахиллового сухожилия.

Фото: instagram.com/shaq

Сейчас О’Нил работает телеведущим и комментатором на спортивном телеканале, снимается в фильмах, хотя чаще исполняет роль камео. Написал пять автобиографических книг.

Фото: instagram.com/shaq

Уэйн Гретцки, 58 лет. На коньки Уэйн стал в 2 года, специально для него отец сделал хоккейную площадку во дворе дома. В 5 лет Гретцки стал игроком городской команды по хоккею. В 10 лет за один сезон мальчик забросил 378 шайб и сделал 139 передач в 68 играх, что стало рекордом для детей его возраста. С началом профессиональной карьеры Уэйн год за годом продолжал восхищать фанатов хоккея своими результатами. Всего он провёл двадцать сезонов НХЛ, но в последнем отметиться не смог – 9 голов в 70 матчах. Играл под номером 99. Завершил карьеру в 1999 году. В Минск приехал легенда мирового хоккея – Уэйн Гретцки

Фото: instagram.com/black_sport_game

Гретцки продолжает следить за успехами хоккеистов и делиться своим мнением по этому поводу. В 2016 году рекордсмен стал вице-президентом и партнёром компании «Ойлерз» – владельца клуба НХЛ «Эдмонтон» в Канаде. Также занимается ресторанным бизнесом, выпуском собственной линии одежды и съёмками в рекламе.

Фото: instagram.com/russianfactor

Усэйн Болт, 32 года. Профессиональный бегун на короткие дистанции, 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, установил восемь мировых рекордов. С самого детства Болт увлекался спортом, хотя поначалу интересовался футболом и крикетом. Легкоатлетический потенциал Усэйна заметили в школе. Первую медаль на чемпионатах мира взял в 2007 году. После этого Болт постоянно совершенствовался, завоёвывая всё новые награды. Средняя длина шага спортсмена во время забега составляет 2,6 метра, а пиковая скорость – 43,9 км в час. Результаты легкоатлета вызвали интерес учёных, которые считают, что такие показатели невозможны без особого везения с генетикой. Завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Усэйн Болт завершил спортивную карьеру: во время последнего забега спринтер получил травму