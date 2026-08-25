Жара и засуха нанесли экономике Германии ущерб в 36 млрд евро

Аномальная жара и засуха нанесли экономике Германии ущерб не менее чем в 36 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 11 миллиардов пришлось на падение производительности труда и сбои в работе предприятий, еще 7,5 миллиарда – на последствия лесных пожаров. Почти 7 миллиардов составили расходы из‑за роста числа больничных. Засуха уничтожила урожай в ряде регионов и снизила уровень воды в реках – остановилось внутреннее судоходство, что ударило по химической отрасли, металлургии и нефтепереработке.