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Жара и засуха нанесли экономике Германии ущерб в 36 млрд евро

25 августа 2026 06:59
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Аномальная жара и засуха нанесли экономике Германии ущерб не менее чем в 36 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жара и засуха нанесли экономике Германии ущерб в 36 млрд евро-2

Около 11 миллиардов пришлось на падение производительности труда и сбои в работе предприятий, еще 7,5 миллиарда – на последствия лесных пожаров. Почти 7 миллиардов составили расходы из‑за роста числа больничных. Засуха уничтожила урожай в ряде регионов и снизила уровень воды в реках – остановилось внутреннее судоходство, что ударило по химической отрасли, металлургии и нефтепереработке.

# Германия

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