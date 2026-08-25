Один звонок спас жизни: в Минске благодаря бдительному очевидцу задержали пьяного водителя

Не остался равнодушным – и, возможно, спас чью-то жизнь. О том, как один звонок помог предотвратить вероятную трагедию на дороге, рассказали в МВД. На линию 102 поступило сообщение: по проспекту Дзержинского в Минске, виляя из стороны в сторону, двигался белый BMW – очевидец заподозрил, что водитель пьян. Местонахождение машины определили с помощью камер системы мониторинга общественной безопасности, и на поиск выехал ближайший экипаж ГАИ, чтобы его остановить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Однако, водитель проигнорировал требования сотрудников и продолжил движение. Началось преследование, в ходе которого автомобилист, пытаясь скрыться от инспекторов, неоднократно нарушал требования правил дорожного движения. Через некоторое время водитель остановился в районе 9-го километра автодороги R1 и покинул автомобиль, после чего был задержан. Установлено, что транспортным средством управлял 31-летний житель Минского района, в выдыхаемом воздухе которого, по результатам медицинского освидетельствования, обнаружено свыше 2 промилле алкоголя. В настоящий момент за невыполнение требования об остановке, повлекшее преследование, мужчина подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 30 базовых величин, с лишением права управления транспортом на 12 месяцев.

Также составлены материалы за нетрезвое вождение и нарушения при преследовании – по ним грозит штраф свыше 200 базовых величин и лишение прав на пять лет. Мужчину, сообщившего о нетрезвом водителе, в Госавтоинспекции поблагодарили за активную гражданскую позицию. Там напоминают: о водителях, которые ведут себя на дороге опасно, можно и нужно сообщать по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом» – такой звонок может предотвратить ДТП.