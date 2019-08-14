Прямой эфир

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?

14 августа 2019 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Некоторые люди просто не умеют отдыхать. Казалось бы, в 70 лет можно уже полностью отстраниться от мирской суеты и погрузиться в своё хобби. Но если работа и есть хобби? И она так нравится, что не хочется уходить на пенсию? Тогда можно стать настоящей звездой, особенно если ты – актёр. 

Предлагаем вам посмотреть на пятнадцать актёров и актрис, которые продолжают сниматься в фильмах, не обращая внимания на свой возраст. 

Иэн Маккеллен, 80 лет. 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-1

Фото: Кино-театр.ру 

Мастер шекспировского репертуара. Мировую известность получил благодаря роли Магнето в серии фильмов «Люди Икс», а также роли Гэндальфа в кинотрилогиях «Властелин колец» и «Хоббит». 

На борту самолета Мистер Бин, Гордон Рамзи и Иэн МакКеллен: авиакомпания устроила кастинг британским актерам

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-3

Фото: instagram.com/lavry_kino 

Патрик Стюарт, 79 лет. 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-5

Фото: кадр из сериала «Я, Клавдий» 

27 лет был одним из основных актёров королевской Шекспировской труппы. Широкую популярность приобрёл благодаря ролям капитана Жана-Люка Пикара в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение» и профессора Икс в серии фильмов «Люди Икс». 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-7

Фото: instagram.com/alec_traveler 

Мэгги Смит, 84 года. 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-9

Фото: Кино-театр.ру 

Молодому поколению знакома по роли профессора Минервы Макгонагалл в серии фильмов «Гарри Поттер». Также известна тем, что в 2007 году перенесла рак груди, но не прервала участие в съёмках. 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-11

Фото: instagram.com/minerva_mcgonagall_cat 

Майкл Гэмбон, 78 лет. 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-13

Фото: Кино-театр.ру 

Начал свою карьеру в Национальном театре Великобритании, а затем стал сниматься в фильмах. Молодёжи знаком по роли директора Хогвартса Альбуса Дамблдора. 

Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера» 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-15

Фото: Кино-театр.ру 

Майкл Кейн, 86 лет. 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-17

Фото: Кино-театр.ру 

Сэр Майкл Кейн не только актёр, но ещё продюсер и писатель. Он является обладателем двух «Оскаров». За свою карьеру Кейн снялся более чем в ста фильмах. Международное признание актёр получил в довольно быстро, сыграв лейтенанта-аристократа в фильме «Зулусы» 1964 года. Среди его последних работ – роль дворецкого Альфреда в серии блокбастеров про Бэтмена и роль Артура Тресслера в «Иллюзии обмана». 

От суперагента до суперпенсионера: лучшие фильмы легендарного Майкла Кейна 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-19

Фото: Кино-театр.ру 

Кристофер Ллойд, 80 лет. 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-21

Фото: instagram.com/niklimenko78 

Актёр известен множеством ролей, но наибольшую популярность он получил, снявшись в картинах «Назад в будущее», «Пролетая над гнездом кукушки», «Кто подставил кролика Роджера», «Семейка Аддамс». 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-23

Фото: instagram.com/niklimenko78 

Дик Ван Дайк, 93 года. 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-25

Фото: lostfilm.info 

С 1961 по 1966 год был ведущим собственного телешоу. Интересный факт, на данный момент его последним фильмом является «Мэри Поппинс возвращается», а первым фильмом, в котором снялся Ван Дайк, был «Мэри Поппинс». 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-27

Фото: instagram.com/standardhipster/ 

Аль Пачино, 79 лет. 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-29

Фото: Кино-театр.ру 

Наибольшую популярность актёру принесли роли гангстеров. Он сыграл Майкла Корлеоне в трилогии «Крёстный отец» и Тони Монтана в фильме «Лицо со шрамом». 

В Нью-Йорке поклонники приняли Аль Пачино за бездомного 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-31

Фото: Кино-театр.ру 

Роберт Де Ниро, 75 лет. 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-33

Фото: Кино-театр.ру 

На актёра обратили внимание после его роли второго плана в фильме «Бей в барабан медленно». Настоящую популярность ему принесла роль Вито Корлеоне в проекте «Крёстный отец 2». 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-35

Фото: Кино-театр.ру 

Энтони Хопкинс, 81 год. 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-37

Фото: Кино-театр.ру 

Наибольшую популярность получил благодаря роли Ганнибала Лектера в фильмах «Молчании ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон». Одна из последних его ролей – Один в серии марвеловских фильмов. 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-39

Фото: Кино-театр.ру 

Клинт Иствуд, 89 лет. 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-41

Фото: instagram.com/people.theatre 

На заре своей карьеры был востребован в качестве положительного героя вестернов. Позже стал известен по фильмам «Грязный Гарри», «Хороший, плохой, злой». Является режиссёром множества фильмов. 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-43

Фото: instagram.com/people.theatre 

Арнольд Шварценеггер, 72 года. 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-45

Фото: Кино-театр.ру 

Культурист, бизнесмен, 38-й губернатор Калифорнии и объект восхищения как девушек, так и парней. В честь Арнольда Шварценеггера даже названа самая маленькая муха в мире. 

В честь Арнольда Шварценеггера назвали самую маленькую муху в мире 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-47

Фото: instagram.com/schwarzenegger 

Мерил Стрип, 70 лет. 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-49

Фото: Кино-театр.ру 

Киноведами и критиками признана одной из величайших актрис современности. Среди её последних популярных фильмов «Дьявол носит Prada» и роль в сериале «Большая маленькая ложь». 

7 самых эффектных образов Мерил Стрип на красной дорожке «Оскара» 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-51

Фото: Кино-театр.ру 

Светлана Тома, 72 года. 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-53

Фото: Кино-театр.ру 

Получила международную известность благодаря главной роли в фильме «Табор уходит в небо». Одна из последних её работ – «Бедная Настя». 

«Эталон настоящей женщины»: 71-летнюю Светлану Тому показала её дочь 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-55

Фото: Кино-театр.ру 

Людмила Чурсина, 78 лет. 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-57

Фото: Кино-театр.ру 

Пик популярности актрисы пришёлся на конец 1960-ых – 1970-ые. Молодому поколению известна ролью Клавдии Сафроновой в сериале «Закрытая школа». 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?-59

Фото: Кино-театр.ру 

# Звезды # Кино

Другие новости рубрики

Все новости
«Купала» – самый ожидаемый белорусский фильм. Когда состоится премьера?
13 августа 2019 17:20

«Купала» – самый ожидаемый белорусский фильм. Когда состоится премьера?

А вы мечтали в детстве попасть на необитаемый остров? 6 фильмов о выживании
28 июля 2019 12:07

А вы мечтали в детстве попасть на необитаемый остров? 6 фильмов о выживании

Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»
20 июля 2019 10:18

Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»