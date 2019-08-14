В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?
Некоторые люди просто не умеют отдыхать. Казалось бы, в 70 лет можно уже полностью отстраниться от мирской суеты и погрузиться в своё хобби. Но если работа и есть хобби? И она так нравится, что не хочется уходить на пенсию? Тогда можно стать настоящей звездой, особенно если ты – актёр.
Предлагаем вам посмотреть на пятнадцать актёров и актрис, которые продолжают сниматься в фильмах, не обращая внимания на свой возраст.
Иэн Маккеллен, 80 лет.
Фото: Кино-театр.ру
Мастер шекспировского репертуара. Мировую известность получил благодаря роли Магнето в серии фильмов «Люди Икс», а также роли Гэндальфа в кинотрилогиях «Властелин колец» и «Хоббит».
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Фото: instagram.com/lavry_kino
Патрик Стюарт, 79 лет.
Фото: кадр из сериала «Я, Клавдий»
27 лет был одним из основных актёров королевской Шекспировской труппы. Широкую популярность приобрёл благодаря ролям капитана Жана-Люка Пикара в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение» и профессора Икс в серии фильмов «Люди Икс».
Фото: instagram.com/alec_traveler
Мэгги Смит, 84 года.
Фото: Кино-театр.ру
Молодому поколению знакома по роли профессора Минервы Макгонагалл в серии фильмов «Гарри Поттер». Также известна тем, что в 2007 году перенесла рак груди, но не прервала участие в съёмках.
Фото: instagram.com/minerva_mcgonagall_cat
Майкл Гэмбон, 78 лет.
Фото: Кино-театр.ру
Начал свою карьеру в Национальном театре Великобритании, а затем стал сниматься в фильмах. Молодёжи знаком по роли директора Хогвартса Альбуса Дамблдора.
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Фото: Кино-театр.ру
Майкл Кейн, 86 лет.
Фото: Кино-театр.ру
Сэр Майкл Кейн не только актёр, но ещё продюсер и писатель. Он является обладателем двух «Оскаров». За свою карьеру Кейн снялся более чем в ста фильмах. Международное признание актёр получил в довольно быстро, сыграв лейтенанта-аристократа в фильме «Зулусы» 1964 года. Среди его последних работ – роль дворецкого Альфреда в серии блокбастеров про Бэтмена и роль Артура Тресслера в «Иллюзии обмана».
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Фото: Кино-театр.ру
Кристофер Ллойд, 80 лет.
Фото: instagram.com/niklimenko78
Актёр известен множеством ролей, но наибольшую популярность он получил, снявшись в картинах «Назад в будущее», «Пролетая над гнездом кукушки», «Кто подставил кролика Роджера», «Семейка Аддамс».
Фото: instagram.com/niklimenko78
Дик Ван Дайк, 93 года.
Фото: lostfilm.info
С 1961 по 1966 год был ведущим собственного телешоу. Интересный факт, на данный момент его последним фильмом является «Мэри Поппинс возвращается», а первым фильмом, в котором снялся Ван Дайк, был «Мэри Поппинс».
Фото: instagram.com/standardhipster/
Аль Пачино, 79 лет.
Фото: Кино-театр.ру
Наибольшую популярность актёру принесли роли гангстеров. Он сыграл Майкла Корлеоне в трилогии «Крёстный отец» и Тони Монтана в фильме «Лицо со шрамом».
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Фото: Кино-театр.ру
Роберт Де Ниро, 75 лет.
Фото: Кино-театр.ру
На актёра обратили внимание после его роли второго плана в фильме «Бей в барабан медленно». Настоящую популярность ему принесла роль Вито Корлеоне в проекте «Крёстный отец 2».
Фото: Кино-театр.ру
Энтони Хопкинс, 81 год.
Фото: Кино-театр.ру
Наибольшую популярность получил благодаря роли Ганнибала Лектера в фильмах «Молчании ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон». Одна из последних его ролей – Один в серии марвеловских фильмов.
Фото: Кино-театр.ру
Клинт Иствуд, 89 лет.
Фото: instagram.com/people.theatre
На заре своей карьеры был востребован в качестве положительного героя вестернов. Позже стал известен по фильмам «Грязный Гарри», «Хороший, плохой, злой». Является режиссёром множества фильмов.
Фото: instagram.com/people.theatre
Арнольд Шварценеггер, 72 года.
Фото: Кино-театр.ру
Культурист, бизнесмен, 38-й губернатор Калифорнии и объект восхищения как девушек, так и парней. В честь Арнольда Шварценеггера даже названа самая маленькая муха в мире.
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Фото: instagram.com/schwarzenegger
Мерил Стрип, 70 лет.
Фото: Кино-театр.ру
Киноведами и критиками признана одной из величайших актрис современности. Среди её последних популярных фильмов «Дьявол носит Prada» и роль в сериале «Большая маленькая ложь».
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Фото: Кино-театр.ру
Светлана Тома, 72 года.
Фото: Кино-театр.ру
Получила международную известность благодаря главной роли в фильме «Табор уходит в небо». Одна из последних её работ – «Бедная Настя».
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Фото: Кино-театр.ру
Людмила Чурсина, 78 лет.
Фото: Кино-театр.ру
Пик популярности актрисы пришёлся на конец 1960-ых – 1970-ые. Молодому поколению известна ролью Клавдии Сафроновой в сериале «Закрытая школа».