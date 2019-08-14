В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?

Некоторые люди просто не умеют отдыхать. Казалось бы, в 70 лет можно уже полностью отстраниться от мирской суеты и погрузиться в своё хобби. Но если работа и есть хобби? И она так нравится, что не хочется уходить на пенсию? Тогда можно стать настоящей звездой, особенно если ты – актёр. Предлагаем вам посмотреть на пятнадцать актёров и актрис, которые продолжают сниматься в фильмах, не обращая внимания на свой возраст. Иэн Маккеллен, 80 лет.

Фото: Кино-театр.ру Мастер шекспировского репертуара. Мировую известность получил благодаря роли Магнето в серии фильмов «Люди Икс», а также роли Гэндальфа в кинотрилогиях «Властелин колец» и «Хоббит». На борту самолета Мистер Бин, Гордон Рамзи и Иэн МакКеллен: авиакомпания устроила кастинг британским актерам

Фото: instagram.com/lavry_kino Патрик Стюарт, 79 лет.

Фото: кадр из сериала «Я, Клавдий» 27 лет был одним из основных актёров королевской Шекспировской труппы. Широкую популярность приобрёл благодаря ролям капитана Жана-Люка Пикара в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение» и профессора Икс в серии фильмов «Люди Икс».

Фото: instagram.com/alec_traveler Мэгги Смит, 84 года.

Фото: Кино-театр.ру Молодому поколению знакома по роли профессора Минервы Макгонагалл в серии фильмов «Гарри Поттер». Также известна тем, что в 2007 году перенесла рак груди, но не прервала участие в съёмках.

Фото: instagram.com/minerva_mcgonagall_cat Майкл Гэмбон, 78 лет.

Фото: Кино-театр.ру Начал свою карьеру в Национальном театре Великобритании, а затем стал сниматься в фильмах. Молодёжи знаком по роли директора Хогвартса Альбуса Дамблдора. Спустя 15 лет: как теперь выглядят актеры «Гарри Поттера»

Фото: Кино-театр.ру Майкл Кейн, 86 лет.

Фото: Кино-театр.ру Сэр Майкл Кейн не только актёр, но ещё продюсер и писатель. Он является обладателем двух «Оскаров». За свою карьеру Кейн снялся более чем в ста фильмах. Международное признание актёр получил в довольно быстро, сыграв лейтенанта-аристократа в фильме «Зулусы» 1964 года. Среди его последних работ – роль дворецкого Альфреда в серии блокбастеров про Бэтмена и роль Артура Тресслера в «Иллюзии обмана». От суперагента до суперпенсионера: лучшие фильмы легендарного Майкла Кейна

Фото: Кино-театр.ру Кристофер Ллойд, 80 лет.

Фото: instagram.com/niklimenko78 Актёр известен множеством ролей, но наибольшую популярность он получил, снявшись в картинах «Назад в будущее», «Пролетая над гнездом кукушки», «Кто подставил кролика Роджера», «Семейка Аддамс».

Фото: instagram.com/niklimenko78 Дик Ван Дайк, 93 года.

Фото: lostfilm.info С 1961 по 1966 год был ведущим собственного телешоу. Интересный факт, на данный момент его последним фильмом является «Мэри Поппинс возвращается», а первым фильмом, в котором снялся Ван Дайк, был «Мэри Поппинс».

Фото: instagram.com/standardhipster/ Аль Пачино, 79 лет.

Фото: Кино-театр.ру Наибольшую популярность актёру принесли роли гангстеров. Он сыграл Майкла Корлеоне в трилогии «Крёстный отец» и Тони Монтана в фильме «Лицо со шрамом». В Нью-Йорке поклонники приняли Аль Пачино за бездомного

Фото: Кино-театр.ру Роберт Де Ниро, 75 лет.

Фото: Кино-театр.ру На актёра обратили внимание после его роли второго плана в фильме «Бей в барабан медленно». Настоящую популярность ему принесла роль Вито Корлеоне в проекте «Крёстный отец 2».

Фото: Кино-театр.ру Энтони Хопкинс, 81 год.

Фото: Кино-театр.ру Наибольшую популярность получил благодаря роли Ганнибала Лектера в фильмах «Молчании ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон». Одна из последних его ролей – Один в серии марвеловских фильмов.

Фото: Кино-театр.ру Клинт Иствуд, 89 лет.

Фото: instagram.com/people.theatre На заре своей карьеры был востребован в качестве положительного героя вестернов. Позже стал известен по фильмам «Грязный Гарри», «Хороший, плохой, злой». Является режиссёром множества фильмов.

Фото: instagram.com/people.theatre Арнольд Шварценеггер, 72 года.

Фото: Кино-театр.ру Культурист, бизнесмен, 38-й губернатор Калифорнии и объект восхищения как девушек, так и парней. В честь Арнольда Шварценеггера даже названа самая маленькая муха в мире. В честь Арнольда Шварценеггера назвали самую маленькую муху в мире

Фото: instagram.com/schwarzenegger Мерил Стрип, 70 лет.

Фото: Кино-театр.ру Киноведами и критиками признана одной из величайших актрис современности. Среди её последних популярных фильмов «Дьявол носит Prada» и роль в сериале «Большая маленькая ложь». 7 самых эффектных образов Мерил Стрип на красной дорожке «Оскара»

Фото: Кино-театр.ру Светлана Тома, 72 года.

Фото: Кино-театр.ру Получила международную известность благодаря главной роли в фильме «Табор уходит в небо». Одна из последних её работ – «Бедная Настя». «Эталон настоящей женщины»: 71-летнюю Светлану Тому показала её дочь

Фото: Кино-театр.ру Людмила Чурсина, 78 лет.

Фото: Кино-театр.ру Пик популярности актрисы пришёлся на конец 1960-ых – 1970-ые. Молодому поколению известна ролью Клавдии Сафроновой в сериале «Закрытая школа».