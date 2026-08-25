Более 53 тыс. британских предприятий находятся под угрозой банкротства

В Великобритании свыше 53 тысяч предприятий оказались под угрозой банкротства, еще около 700 тысяч компаний сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год число фирм на грани краха выросло почти на 10 %. Главные причины кризиса – высокая инфляция и резкий рост цен на энергоносители. Особенно пострадал сектор услуг: в туризме и сфере отдыха число проблемных компаний увеличилось почти на 30 %. По прогнозам аналитиков, в 2027 году страну может накрыть волна банкротств.