Прямой эфир

Более 53 тыс. британских предприятий находятся под угрозой банкротства

25 августа 2026 06:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Великобритании свыше 53 тысяч предприятий оказались под угрозой банкротства, еще около 700 тысяч компаний сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 53 тыс. британских предприятий находятся под угрозой банкротства-2

За год число фирм на грани краха выросло почти на 10 %. Главные причины кризиса – высокая инфляция и резкий рост цен на энергоносители. Особенно пострадал сектор услуг: в туризме и сфере отдыха число проблемных компаний увеличилось почти на 30 %. По прогнозам аналитиков, в 2027 году страну может накрыть волна банкротств.

# Великобритания

Другие новости рубрики

Все новости
Более 60% поляков сомневаются, что войска страны смогут отразить возможную агрессию
24 августа 2026 19:58

Более 60% поляков сомневаются, что войска страны смогут отразить возможную агрессию

Во Франции с 1 сентября учащимся лицеев запретят использовать мобильные телефоны
24 августа 2026 19:54

Во Франции с 1 сентября учащимся лицеев запретят использовать мобильные телефоны

Светит ли Армении брак по расчету с Брюсселем и сколько еще стран годами кричат о евронамерениях
24 августа 2026 18:31

Светит ли Армении брак по расчету с Брюсселем и сколько еще стран годами кричат о евронамерениях