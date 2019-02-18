Уле-Эйнар Бьорндален об эстафете с Дарьей Домрачевой: «Это очень здорово – быть с ней в одной команде»

Новости Беларуси. В «Раубичах» буквально несколько часов назад завершился биатлонный фестиваль «Гонка легенд». Именитые спортсмены разных лет и даже поколений соревновались в нескольких видах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В «Раубичах» буквально несколько часов назад завершился биатлонный фестиваль «Гонка легенд». Именитые спортсмены разных лет и даже поколений соревновались в нескольких видах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Дарье Домрачевой и Уле-Эйнару Бьорндалену, можно сказать, хозяевам праздника, на высшую ступень подняться не удалось: норвежец в личной гонке уступил украинцу Андрею Дериземле.
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Уле-Эйнар Бьорндален, восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону:
Чувствовал себя не очень комфортно на стрельбе. Но в эстафете Дарья была сильна как обычно, и это очень здорово – быть с ней в одной команде.
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