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Лучшими тренерами Беларуси по фристайлу стали Николай Козеко и Дмитрий Дащинский

03 мая 2019 20:11
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Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты подвели итоги сезона. 3 мая спортсменов и тренеров наградили в различных номинациях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшими тренерами Беларуси по фристайлу стали Николай Козеко и Дмитрий Дащинский-1

Лучшими тренерами признаны Николай Козеко и наставник юниорской команды Дмитрий Дащинский. Лучшими спортсменами стали Александра Романовская и олимпийский чемпион Антон Кушнир. Командой года признан дуэт Александры Романовской и Артема Башлакова на зимней Универсиаде в Красноярске, где белорусские атлеты завоевали золотую награду. Номинацию «Открытие года» взял Макар Митрофанов.

Лучшими тренерами Беларуси по фристайлу стали Николай Козеко и Дмитрий Дащинский-4

Белорусские фристайлисты в этом сезоне завоевали 49 медалей различного достоинства.

# Фристайл # Николай Козеко # Дмитрий Дащинский # Фотофакт

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