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«Лебедь белая» на бензокосе. Шхуну из подручных материалов сделал белорус

15 августа 2019 13:20
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Житель деревни Винорово сделал возле дома музей под открытым небом и организовал множество развлечений. Это место называют «сельским Диснейлендом», рассказали в программе «Центральный регион».

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Среди прочего, для отдыхающих здесь есть катамаран, лодка и даже шхуна.

«Лебедь белая» на бензокосе. Шхуну из подручных материалов сделал белорус -1

Михаил Драгун, житель деревни Винорово:
Решил сделать шхуну «Лебедь белая». Вёсла похожи на крылья. Сделал в прошлом году, в этом году реставрировал. 3-4 человека можно было плавать. В этом году – человек 6-7 можно садиться.

Купил винт и бензокосу, кусторез, скомпонировал и получилось плаванье не вёслами, а при помощи мотора плавает. Делаю для народа, для людей.

«Лебедь белая» на бензокосе. Шхуну из подручных материалов сделал белорус -4

Мотор у шхуны съёмный. Так как скорость может развиться достаточно большая, Михаил не рискует – с ветерком кататься разрешает только с ним. Для максимальной безопасности всегда берёт на борт спасательные жилеты – надевать необязательно, но с ними как-то спокойнее. В остальное время тихие прогулки по воде гости могут совершать самостоятельно.

«Лебедь белая» на бензокосе. Шхуну из подручных материалов сделал белорус -7

# Необычное # калейдоскоп # Михаил Драгун

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