«Лебедь белая» на бензокосе. Шхуну из подручных материалов сделал белорус

Михаил Драгун, житель деревни Винорово:

Решил сделать шхуну «Лебедь белая». Вёсла похожи на крылья. Сделал в прошлом году, в этом году реставрировал. 3-4 человека можно было плавать. В этом году – человек 6-7 можно садиться. Купил винт и бензокосу, кусторез, скомпонировал и получилось плаванье не вёслами, а при помощи мотора плавает. Делаю для народа, для людей.

Мотор у шхуны съёмный. Так как скорость может развиться достаточно большая, Михаил не рискует – с ветерком кататься разрешает только с ним. Для максимальной безопасности всегда берёт на борт спасательные жилеты – надевать необязательно, но с ними как-то спокойнее. В остальное время тихие прогулки по воде гости могут совершать самостоятельно.