Свыше 232 тысяч школьников Минской области сядут за парты 1 сентября

Скоро в школу. По всей стране идет подготовка учреждений образования к новому учебному году: ремонтируют здания, обновляют программы, усиливают безопасность и расширяют профильное обучение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области 1 сентября за парты сядут свыше 232 тысяч детей, из них более 16 тысяч – первоклассники. В Негорельской школе № 1 Дзержинского района сделали косметический ремонт, закупили мебель для столовой, установили новые компьютеры и оснастили мастерские швейными машинами.

Елена Белоножко, директор Негорельской средней школы № 1:

В прошлом году был обновлен фасад учреждения образования и построена новая спортивная площадка с резиновым покрытием. Была закуплена новая игровая площадка для детей группы продленного дня. У нас будет обучаться в этом учебном году 461 учащийся.

1 сентября во всех школах пройдет единый урок «Знания сегодня – сила и процветание Беларуси завтра!». Его тема – уважение к достижениям народа и сохранение наследия для будущих поколений.