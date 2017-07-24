Кто кого: олимпийский чемпион Майкл Фелпс против белой акулы

Новости США. 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс для шоу на телеканале Discovery решил посостязаться с большой белой акулой. В результате спортсмен проиграл крупной рыбе всего две секунды.

На минувших выходных на телеканале Discovery показали видео, в котором олимпийский чемпион соревновался с белой акулой. Соревновательная дистанция составляла 100 метров. Заплыв проводился в Южной Африке.

Олимпиец перевоплотился в рыбу: надел специальный гидрокостюм и поддельный плавник. Для безопасности соперники плыли отдельно. Сначала сняли на камеру заплыв акулы, а потом пловца.

На видео запечатлено, что акула плывет прямо к своей приманке. Майкл Фелпс плыл достойно, даже половину дистанции шел вровень с рыбой.