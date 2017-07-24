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Кто кого: олимпийский чемпион Майкл Фелпс против белой акулы

24 июля 2017 15:02
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Новости США. 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс для шоу на телеканале Discovery решил посостязаться с большой белой акулой. В результате спортсмен проиграл крупной рыбе всего две секунды.

На минувших выходных на телеканале Discovery показали видео, в котором олимпийский чемпион соревновался с белой акулой. Соревновательная дистанция составляла 100 метров. Заплыв проводился в Южной Африке.

Олимпиец перевоплотился в рыбу: надел специальный гидрокостюм и поддельный плавник. Для безопасности соперники плыли отдельно. Сначала сняли на камеру заплыв акулы, а потом пловца.

На видео запечатлено, что акула плывет прямо к своей приманке. Майкл Фелпс плыл достойно, даже половину дистанции шел вровень с рыбой.

Ему 31 год и он самый титулованный олимпиец современности.
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Кто кого: олимпийский чемпион Майкл Фелпс против белой акулы-1

Скриншот из видео

В итоге белая акула победила со временем 36,1 секунды, а серебро досталось олимпийцу, который прошел дистанцию за 38,1 секунды.

Майкл Фелпс, пловец:
Мне не нравится брать серебро, но в этот раз я все же завоевал его — у большой белой акулы.

По словам специалистов, спортсмен не мог победить, так как на коротких дистанциях белая акула может развить скорость в четыре раза больше средней скорости человека.

Кто кого: олимпийский чемпион Майкл Фелпс против белой акулы-4

Скриншот из видео

Некоторые болельщики думали, что Майкл Фелпс поплывет в одном бассейне с акулой.

«Считайте меня сумасшедшей, но я действительно думала, что они отправят Фелпса к реальной акуле», - написала в Twitter Мег Конли.

Но многие из поклонников были разочарованы, что гонка была всего лишь симулятором.

«Я была так заинтригована увидеть состязание Фелпса и акулы. А потом... Что? Симулятор?» - прокомментировала соревнование в Twitter пользователь Алейша.

В начале июня спортсмен уже погружался в воду к белой акуле. Правда делал это в клетке. Об это он писал на своей странице в Instagram.  

Кто кого: олимпийский чемпион Майкл Фелпс против белой акулы-7

В июне этого года в США рыбак заснял на камеру, как на него напала акула – подробности здесь.

# Фотофакт # Курьезы # калейдоскоп # Майкл Фелпс

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