Кто кого: олимпийский чемпион Майкл Фелпс против белой акулы
Новости США. 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс для шоу на телеканале Discovery решил посостязаться с большой белой акулой. В результате спортсмен проиграл крупной рыбе всего две секунды.
На минувших выходных на телеканале Discovery показали видео, в котором олимпийский чемпион соревновался с белой акулой. Соревновательная дистанция составляла 100 метров. Заплыв проводился в Южной Африке.
Олимпиец перевоплотился в рыбу: надел специальный гидрокостюм и поддельный плавник. Для безопасности соперники плыли отдельно. Сначала сняли на камеру заплыв акулы, а потом пловца.
На видео запечатлено, что акула плывет прямо к своей приманке. Майкл Фелпс плыл достойно, даже половину дистанции шел вровень с рыбой.
В итоге белая акула победила со временем 36,1 секунды, а серебро досталось олимпийцу, который прошел дистанцию за 38,1 секунды.
Майкл Фелпс, пловец:
Мне не нравится брать серебро, но в этот раз я все же завоевал его — у большой белой акулы.
По словам специалистов, спортсмен не мог победить, так как на коротких дистанциях белая акула может развить скорость в четыре раза больше средней скорости человека.
Некоторые болельщики думали, что Майкл Фелпс поплывет в одном бассейне с акулой.
«Считайте меня сумасшедшей, но я действительно думала, что они отправят Фелпса к реальной акуле», - написала в Twitter Мег Конли.
Но многие из поклонников были разочарованы, что гонка была всего лишь симулятором.
«Я была так заинтригована увидеть состязание Фелпса и акулы. А потом... Что? Симулятор?» - прокомментировала соревнование в Twitter пользователь Алейша.
В начале июня спортсмен уже погружался в воду к белой акуле. Правда делал это в клетке. Об это он писал на своей странице в Instagram.
В июне этого года в США рыбак заснял на камеру, как на него напала акула – подробности здесь.