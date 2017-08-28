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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру в 19 лет

28 августа 2017 13:30
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Новости России. Фигуристка Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 рассказала об этом руководству Федерации фигурного катания весной.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мать спортсменки. По словам женщины, федерация знала о намерениях 19-летней фигуристки с апреля 2017 года, когда Липницкая вернулась из Европы, где проходила лечение от анорексии, которое длилось три месяца.

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Женщина отметила, что сейчас спортсменка живет на олимпийскую стипендию и зарплату от федерации не получает.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру в 19 лет-1

Фото: vk.com/julia_lipnitskaya

«Юлечка, жизнь продолжается»: Плющенко прокомментировал решение Липницкой уйти из спорта (подробнее здесь).

На счету Юлии Липницкой золото сочинской Олимпиады в командном турнире, которое она завоевала в 15 лет. Также среди достижений спортсменки – золото Чемпионата Европы, серебро Чемпионата мира.

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# Фигурное катание # Фотофакт # Юлия Липницкая

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