Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру в 19 лет

Новости России. Фигуристка Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 рассказала об этом руководству Федерации фигурного катания весной.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мать спортсменки. По словам женщины, федерация знала о намерениях 19-летней фигуристки с апреля 2017 года, когда Липницкая вернулась из Европы, где проходила лечение от анорексии, которое длилось три месяца.

Женщина отметила, что сейчас спортсменка живет на олимпийскую стипендию и зарплату от федерации не получает.