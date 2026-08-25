В Национальном детском технопарке прошла экспертная встреча Летней школы молодого аналитика
В Национальном детском технопарке состоялась экспертная встреча Летней школы молодого аналитика. Первый заместитель премьер‑министра Николай Снопков обсудил с более чем сотней участников из Беларуси, России и Китая ключевой вопрос: что важнее – объем знаний или умение превращать их в работающие решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый вице‑премьер подчеркнул: быстрый доступ к информации не гарантирует ее понимания. Главное – оценивать надежность данных, видеть скрытые связи и прогнозировать последствия решений.
Екатерина Курдо, участница Летней школы молодого аналитика:
СМИ будущего, так называемое, будет выглядеть следующим образом. Это будет какое-то единое СМИ, просто оно будет подкидывать каждому человеку исключительно интересующую его информацию и не захламлять его поток информационный какими-то сферами, которые человеку пока что не интересны или же могут быть менее интересны, чем его увлечения.
Отдельная тема – искусственный интеллект. Технологии ускоряют поиск данных, но ответственность за решения остается за человеком: именно он должен оценивать достоверность информации и выбирать оптимальный путь.
Мстислав Кулагин, участник Летней школы молодого аналитика:
Мы использовали модели, которые мы дообучили на примерах практик, которые уже есть в архивах по решению различных вопросов. Затем для пользователя будет подготовлена платформа, где он просто сможет задать конкретный вопрос и получить план действий с конкретными документами и ведомствами, которые за это отвечают.
Летняя школа молодого аналитика проходит в Беларуси в третий раз и впервые получила международный статус. Участники слушают лекции, анализируют практические кейсы, формулируют критерии оценки и защищают собственные подходы.