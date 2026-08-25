В Национальном детском технопарке прошла экспертная встреча Летней школы молодого аналитика

В Национальном детском технопарке состоялась экспертная встреча Летней школы молодого аналитика. Первый заместитель премьер‑министра Николай Снопков обсудил с более чем сотней участников из Беларуси, России и Китая ключевой вопрос: что важнее – объем знаний или умение превращать их в работающие решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый вице‑премьер подчеркнул: быстрый доступ к информации не гарантирует ее понимания. Главное – оценивать надежность данных, видеть скрытые связи и прогнозировать последствия решений.

Екатерина Курдо, участница Летней школы молодого аналитика:

СМИ будущего, так называемое, будет выглядеть следующим образом. Это будет какое-то единое СМИ, просто оно будет подкидывать каждому человеку исключительно интересующую его информацию и не захламлять его поток информационный какими-то сферами, которые человеку пока что не интересны или же могут быть менее интересны, чем его увлечения.

Отдельная тема – искусственный интеллект. Технологии ускоряют поиск данных, но ответственность за решения остается за человеком: именно он должен оценивать достоверность информации и выбирать оптимальный путь.