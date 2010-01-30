В Минск приехал легенда мирового хоккея – Уэйн Гретцки

Увидеть звезду такой величины – мечта многих поклонников спорта. Ведь даже логотип чемпионата мира по хоккею 2014 года, который будет принимать Беларусь, срисован с силуэта этого прославленного канадского форварда, к слову, четырехкратного обладателя Кубка Стэнли.

Уэйна Грецки «своим» хотят сделать в России, Украине и Польше. Но сам он признается – его корни в Беларуси.

Галина Зиновьевна Солдатенкова,а в девичестве – Грецкая аккуратно раскладывает на столе фотографии. И с гордостью открывает свои семейные тайны.

Галина Солдатенкова:

– Мой дед – Грецки Терентий Лаврентьевич. В начале двадцатых годов прошлого века они с бабушкой Анной эмигрировали в Канаду, вместе с ними был и мой отец.

О том, что знаменитый хоккеист Уэйн Гретцки, ее двоюродный брат, Галина даже не догадывалась. Ведь долгое время они даже не общались. Клубок истории рода помогла распутать ее тетя – Катерина Терентьевна. Она увидела в одном из журналов фотографию Вальтера Гретцки – отца Уэйна – и написала ему письмо. Теперь этот глянцевый раритет Галина Зиновьевна хранит, как зеницу ока.

Галина Солдатенкова:

– Я помню дедушку по фотографии. И когда я смотрю на Вальтера, он мне напоминает дедушку.

Не дождавшись возвращения супруги, Терентий женился во второй раз. От этого брака родились сыновья – Альберт и Вальтер. Последний – отец знаменитого хоккеиста. Галина помнит – пока был жив дед, они даже переписывались. Терентий присылал фотографии своих детей и внуков. Уэйна он за глаза называл Ваней.

Галина Солдатенкова:

– Они с дедушкой переписывались постоянно, писали друг другу письма на английском языке. У отца были русско-английские словари, если он забывал какие-то слова. Переписка длилась где-то до 1972 года. А в 1973 году дедушка умер.

После этого связь родственников прервалась. И возобновилась только недавно. За это время Уэйн стал звездой мирового хоккея. Свою первую шайбу в НХЛ он забросил в ворота Глена Хэнлона, до недавнего времени главного тренера сборной Беларуси.

«Своим» его хотят сделать и в России, и в Украине, и в Польше. Но его корни здесь – в Гродненской области. Об этом говорил и сам «Мистер Великий». Его называют лучшим хоккеистом в истории. Не встать на коньки Гретцки просто не мог. В шестидесятые прошлого века Канада переживала хоккейный бум. Сейчас такая же популярность у хоккея и в Беларуси.

Своего знаменитого родственника Галина Зиновьевна никогда не видела. А встретится, говорит, очень хотелось бы.



Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродненская область.