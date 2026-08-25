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Белгидромет озвучил тренды снижения уровня воды в белорусских реках

25 августа 2026 06:43
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Многолетние наблюдения фиксируют устойчивое снижение уровня воды в белорусских реках – об этом говорили в эфире ток‑шоу «По существу».

Рост средней температуры планеты бьет по гидрологическим системам: водные артерии истощаются не только в Беларуси, но и во всем мире. Это делает бережное отношение к воде задачей глобального масштаба. Чтобы адаптироваться к новым условиям, нужно долгосрочное планирование в мелиорации, сельском хозяйстве и водопользовании.

Белгидромет озвучил тренды снижения уровня воды в белорусских реках-2

Татьяна Четырко, первый заместитель начальника Белгидромета:
Если говорить про тренды, мы теряем в уровнях воды примерно 30-40 сантиметров за 10 лет. Сложность в том, что мы ничего не сможем сделать одномоментно с глобальным потеплением климата. Мы не можем стать стеной, сказать: «Глобальное потепление, стой!», – и оно остановится. Но в нашей стране ничего не пустили на самотек. Понимая всю важность глобального изменения климата, еще с 2019 года начали разрабатываться отраслевые планы адаптации к глобальному изменению климата.

Почему уровень воды в реках Беларуси ниже климатической нормы? Объяснила эксперт.

# Погода в Беларуси

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