Белгидромет озвучил тренды снижения уровня воды в белорусских реках

Рост средней температуры планеты бьет по гидрологическим системам: водные артерии истощаются не только в Беларуси, но и во всем мире. Это делает бережное отношение к воде задачей глобального масштаба. Чтобы адаптироваться к новым условиям, нужно долгосрочное планирование в мелиорации, сельском хозяйстве и водопользовании.

Татьяна Четырко, первый заместитель начальника Белгидромета:

Если говорить про тренды, мы теряем в уровнях воды примерно 30-40 сантиметров за 10 лет. Сложность в том, что мы ничего не сможем сделать одномоментно с глобальным потеплением климата. Мы не можем стать стеной, сказать: «Глобальное потепление, стой!», – и оно остановится. Но в нашей стране ничего не пустили на самотек. Понимая всю важность глобального изменения климата, еще с 2019 года начали разрабатываться отраслевые планы адаптации к глобальному изменению климата.