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Усейн Болт завершил спортивную карьеру: во время последнего забега спринтер получил травму

14 августа 2017 16:12
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Новости Ямайки. Усэйн Болт получил травму в последнем забеге в карьере.

Прославленный бегун Усэйн Болт официально завершил спортивную карьеру. В своем последнем забеге на Чемпионате мира в Лондоне в дисциплине 4 по 100 метров ямаец должен был завершать эстафету. Однако спортсмен неожиданно для всех захромал и опустился на беговую дорожку. По предварительной информации, бегуну помешала судорога левой ноги.

Усейн Болт завершил спортивную карьеру: во время последнего забега спринтер получил травму-1

На пресс-конференции, посвященной уходу Болта из спорта, спортсмен заявил, что навсегда покидает профессиональный спорт и говорит своим болельщикам «прощайте».

Спринтер поблагодарил своих поклонников в соцсетях.

Усейн Болт завершил спортивную карьеру: во время последнего забега спринтер получил травму-4

Фото: usainbolt

Усэйн Болт по праву получил прозвище молния. Его называют самым быстрым человеком на планете. Четыре года подряд на самых значимых спортивных соревнованиях бегун становился золотым призером. Лишь на нынешнем чемпионате мира в Лондоне он занял третье место в своей коронной дисциплине – забеге на дистанцию 100 метров.

Усейн Болт завершил спортивную карьеру: во время последнего забега спринтер получил травму-7

Фото: usainbolt

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Ямайский бегун имеет в своей копилке восемь золотых олипмийских наград, 11 титулов чемпиона мира. Левая рука с указательным пальцем вверх стала его визитной карточкой.

Усейн Болт завершил спортивную карьеру: во время последнего забега спринтер получил травму-10

Фото: usainbolt

На Олимпиаде в Рио Болт снимок с участием Болта стал мегапопулярным в сети – здесь подробнее.

Как отмечал спортсмен в своих интервью, он очень горд быть жителем Ямайки и обожает свой остров – пожалуй, его цель сравняться по популярности с Бобом Марли.

Усейн Болт завершил спортивную карьеру: во время последнего забега спринтер получил травму-13

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# Фотофакт # Легкая атлетика # Усэйн Болт

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