Прямой эфир

Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые стали родителями

19 декабря 2017 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями близнецов.

По информации СМИ со ссылкой на источники близкие к паре, 36-летняя теннисистка и 42-летний певец скрывали будущее пополнение в семье. Дети родились в минувшие выходные в Майами.

Мальчика назвали Николас, а дочь – Люси.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые стали родителями -1

Пара Курникова-Иглесиас вместе с 2001 года. Они не женаты и оберегают личную жизнь от журналистов.

По словам Иглесиаса, они счастливы. «Наступает момент, когда вы с кем-то вместе в течение долгого времени, и можно считать, что вы женаты». Певец добавляет, что брак не имеет никакого отношения к тому, насколько он любит свою вторую половину.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Энрике Иглесиас # Анна Курникова

Другие новости рубрики

Все новости
Ученые рассказали, почему нельзя спать рядом со смартфоном
18 декабря 2017 15:20

Ученые рассказали, почему нельзя спать рядом со смартфоном

Ирина Кривко после серебра в масс-старте рассказала о будущей свадьбе
18 декабря 2017 08:04

Ирина Кривко после серебра в масс-старте рассказала о будущей свадьбе

Белоруска Дарья Реут стала третьей на конкурсе «Миссис мира». Что публикует минчанка в соцсетях?
18 декабря 2017 07:45

Белоруска Дарья Реут стала третьей на конкурсе «Миссис мира». Что публикует минчанка в соцсетях?