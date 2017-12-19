Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые стали родителями

По информации СМИ со ссылкой на источники близкие к паре, 36-летняя теннисистка и 42-летний певец скрывали будущее пополнение в семье. Дети родились в минувшие выходные в Майами.

Пара Курникова-Иглесиас вместе с 2001 года. Они не женаты и оберегают личную жизнь от журналистов.

По словам Иглесиаса, они счастливы. «Наступает момент, когда вы с кем-то вместе в течение долгого времени, и можно считать, что вы женаты». Певец добавляет, что брак не имеет никакого отношения к тому, насколько он любит свою вторую половину.