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Жителей Риги призвали самостоятельно убирать поваленные штормом деревья

25 августа 2026 06:15
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Сильнейший за 20 лет циклон «Приска» принес масштабные разрушения в Риге: погиб по меньшей мере один человек, повреждено свыше 50 школ и детских садов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителей Риги призвали самостоятельно убирать поваленные штормом деревья-2

Из-за завалов в городе власти призвали жителей самостоятельно расчищать улицы и вывозить крупные стволы деревьев на пункты сбора – это вызвало недовольство горожан, у которых нет нужной техники. На полную расчистку уйдут недели, поэтому жителей просят пока работать из дома. По всей Латвии шторм оставил без электричества более 270 тысяч домов.

# Латвия # Новости Латвии

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