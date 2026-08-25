Жителей Риги призвали самостоятельно убирать поваленные штормом деревья

Сильнейший за 20 лет циклон «Приска» принес масштабные разрушения в Риге: погиб по меньшей мере один человек, повреждено свыше 50 школ и детских садов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за завалов в городе власти призвали жителей самостоятельно расчищать улицы и вывозить крупные стволы деревьев на пункты сбора – это вызвало недовольство горожан, у которых нет нужной техники. На полную расчистку уйдут недели, поэтому жителей просят пока работать из дома. По всей Латвии шторм оставил без электричества более 270 тысяч домов.