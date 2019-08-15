Мужчина похудел почти на 100 кг ради исполнения своей мечты
Британец Бен Маскрофт похудел почти на 100 килограммов. Радикально изменить вес мужчина решил после того, как столкнулся с трудностями во время путешествия.
По информации Daily Express, раньше Бен, который трудится соцработником, весил 173 килограмма. Он признается, что до похудения жизнь была тяжелой. «Я не мог ходить больше пяти минут, у меня всегда перехватывало дыхание. У меня были проблемы с коленом, из-за которых мне было страшно ходить на длинные дистанции».
Мужчина рассказал, что даже не мог перевернуться в постели с одного бока на другой. Ему приходилось вставать и переходить на противоположную сторону кровати.
Однажды Бен запланировал путешествие в Китай к брату. 42-летний мужчина испытал трудности в этой поездке (особенно при длительном перелете) и понял, что нужно сбросить вес.
Фото: instagram.com/slimmingworld
Из-за своего веса он не смог подняться на Великую китайскую стену. «Об этом я действительно сожалею». Также среди местных жителей Бен стал темой для обсуждения – они никогда не видели человека такого размера, поэтому мужчина постоянно слышал, что его обсуждают.
Бен сел на диету и присоединился к специальной группе для похудения. Мужчина сбросил 97 килограмм.
После невероятного преображения мужчина признался, что это одно из лучших решений, которые он когда-либо принимал. «Единственное, о чем я сожалею, это то, что я не сделал это на 20 лет раньше».
В группе Бен познакомился с девушкой по имени Карен, с которой построил отношения.
«В моем прошлом весе я привык к мысли, что никогда не найду никого, кто хотел бы быть со мной. Группа для похудения не просто изменила мою жизнь, она дала мне жизнь, о которой я никогда не мечтал».
Британец признался, что во время похудения узнал, что ему не нужно отказываться ни от одного из своих любимых блюд, но ему просто стоит научиться готовить их по-другому.
У Бена также появилась любовь к физическим упражнениям – он стал бегать, ходить, пробежал полумарафон, начал заниматься боксом и йогой.
Мужчина хочет исполнить свою мечту – поехать в Китай вместе со своей возлюбленной и подняться на Великую китайскую стену.
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