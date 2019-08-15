Мужчина похудел почти на 100 кг ради исполнения своей мечты

Британец Бен Маскрофт похудел почти на 100 килограммов. Радикально изменить вес мужчина решил после того, как столкнулся с трудностями во время путешествия.

По информации Daily Express, раньше Бен, который трудится соцработником, весил 173 килограмма. Он признается, что до похудения жизнь была тяжелой. «Я не мог ходить больше пяти минут, у меня всегда перехватывало дыхание. У меня были проблемы с коленом, из-за которых мне было страшно ходить на длинные дистанции».

Мужчина рассказал, что даже не мог перевернуться в постели с одного бока на другой. Ему приходилось вставать и переходить на противоположную сторону кровати.

Однажды Бен запланировал путешествие в Китай к брату. 42-летний мужчина испытал трудности в этой поездке (особенно при длительном перелете) и понял, что нужно сбросить вес.