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Редкий снимок. Евгений Плющенко опубликовал фото с двумя сыновьями

06 февраля 2018 15:15
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Новости России. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал фотографию, на которой его окружают сыновья.

Снимок был размещен в Instagram. На фото фигурист стоит в окружении своих детей – 11-летнего Егора и 5-летнего Александра.

Евгений Плющенко:
Мой сын Егор приехал в гости.

Редкий снимок. Евгений Плющенко опубликовал фото с двумя сыновьями-1

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Подписчики спортсмена отметили, что это настоящее счастье иметь двоих сыновей. К тому же многие отметили, как оба мальчика похожи на отца.

«Наверное, это очень приятное чувство, когда ты папа уже такого взрослого сына»,

«Сын симпатяга. Почаще встречайтесь, это хорошо»,

Редкий снимок. Евгений Плющенко опубликовал фото с двумя сыновьями-4

С сыном Егором. Фото: instagram.com/plushenkoofficial

«Трое из ларца одинаковы с лица. Здоровья, будьте счастливы»,

«Ещё надо лапочку-дочку».

Редкий снимок. Евгений Плющенко опубликовал фото с двумя сыновьями-7

С сыном Александром. Фото: instagram.com/plushenkoofficial

3 ноября 2017 года Евгений Плющенко отметил 35-летний юбилей. В беседе с журналистами накануне праздника спортсмен поделился личными планами. По словам Плющенко, он и его супруга Яна Рудковская хотели бы стать родителями еще раз.

Евгению Плющенко – 35: что публикует его семья в Instagram (читать далее)

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Евгений Плющенко

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