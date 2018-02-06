Редкий снимок. Евгений Плющенко опубликовал фото с двумя сыновьями
Новости России. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал фотографию, на которой его окружают сыновья.
Снимок был размещен в Instagram. На фото фигурист стоит в окружении своих детей – 11-летнего Егора и 5-летнего Александра.
Евгений Плющенко:
Мой сын Егор приехал в гости.
Фото: instagram.com/plushenkoofficial
Подписчики спортсмена отметили, что это настоящее счастье иметь двоих сыновей. К тому же многие отметили, как оба мальчика похожи на отца.
«Наверное, это очень приятное чувство, когда ты папа уже такого взрослого сына»,
«Сын симпатяга. Почаще встречайтесь, это хорошо»,
С сыном Егором. Фото: instagram.com/plushenkoofficial
«Трое из ларца одинаковы с лица. Здоровья, будьте счастливы»,
«Ещё надо лапочку-дочку».
С сыном Александром. Фото: instagram.com/plushenkoofficial
3 ноября 2017 года Евгений Плющенко отметил 35-летний юбилей. В беседе с журналистами накануне праздника спортсмен поделился личными планами. По словам Плющенко, он и его супруга Яна Рудковская хотели бы стать родителями еще раз.
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