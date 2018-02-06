Редкий снимок. Евгений Плющенко опубликовал фото с двумя сыновьями

Снимок был размещен в Instagram. На фото фигурист стоит в окружении своих детей – 11-летнего Егора и 5-летнего Александра.

Новости России. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал фотографию, на которой его окружают сыновья.

Подписчики спортсмена отметили, что это настоящее счастье иметь двоих сыновей. К тому же многие отметили, как оба мальчика похожи на отца.

«Наверное, это очень приятное чувство, когда ты папа уже такого взрослого сына»,

«Сын симпатяга. Почаще встречайтесь, это хорошо»,