Прямой эфир

Костяной ужик – украшение, и мужской боевой браслет. Самые интересные находки белорусских археологов

15 августа 2019 12:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент – Вадим Лакиза, и научный сотрудник Института истории НАН Беларуси – Светлана Велент-Щербач.

Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:
У гэтым годзе пад кіраўніцтва Максіма Чарняўскга праводзіліся даследванні на тэрыторыі Крывінскга тарфяніка. Гэта такое паселішча, якое захоўвае арганічныя артэфакты. Гэта вельмі важны помнік, ён сусветна вядомы. І ў мінулым годзе Максім Чаряўскі ў раскопке знайшоў галаву вужыка касцяную – упрыгожванне. А ў гэтым годзе Святлана знайшла астатнюю частку гэтага вужыка, цельца.

Костяной ужик – украшение, и мужской боевой браслет. Самые интересные находки белорусских археологов-1

Костяной ужик – украшение, и мужской боевой браслет. Самые интересные находки белорусских археологов-3

Светлана Велент-Щербач, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
Яно скалалася ідэальна.

Вадим Лакиза:
І вось, адчуваеце, мой калега прыехаў апасля адпачынка, стомлены, вельмі складаная такая экспедыцыя. І  ён у Фэйсбуку зрабіў фотаздымак, як гэта галава да цельца прыклалася.

Костяной ужик – украшение, и мужской боевой браслет. Самые интересные находки белорусских археологов-6

Яму было вельмі важна. Ён так думаў – працэнтаў на 99%, сумняваўся. А тут раз – і яно склалася. А гэта – баявыя мужчынскія бранзалеты. Гэта Х стагоддзе нашай эры.

Костяной ужик – украшение, и мужской боевой браслет. Самые интересные находки белорусских археологов-9

Костяной ужик – украшение, и мужской боевой браслет. Самые интересные находки белорусских археологов-11

# Археология # калейдоскоп # Вадим Лакиза # Светлана Велент-Щербач

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина похудел почти на 100 кг ради исполнения своей мечты
15 августа 2019 10:51

Мужчина похудел почти на 100 кг ради исполнения своей мечты

Ему 7 тысяч лет! Посмотрите, как выглядел топорик древних белорусов
15 августа 2019 10:25

Ему 7 тысяч лет! Посмотрите, как выглядел топорик древних белорусов

Появились ярмарки, где минчане могут обменяться ненужными вещами: где они находятся
15 августа 2019 07:29

Появились ярмарки, где минчане могут обменяться ненужными вещами: где они находятся