Костяной ужик – украшение, и мужской боевой браслет. Самые интересные находки белорусских археологов

Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент: У гэтым годзе пад кіраўніцтва Максіма Чарняўскга праводзіліся даследванні на тэрыторыі Крывінскга тарфяніка. Гэта такое паселішча, якое захоўвае арганічныя артэфакты. Гэта вельмі важны помнік, ён сусветна вядомы. І ў мінулым годзе Максім Чаряўскі ў раскопке знайшоў галаву вужыка касцяную – упрыгожванне. А ў гэтым годзе Святлана знайшла астатнюю частку гэтага вужыка, цельца.

Вадим Лакиза: І вось, адчуваеце, мой калега прыехаў апасля адпачынка, стомлены, вельмі складаная такая экспедыцыя. І ён у Фэйсбуку зрабіў фотаздымак, як гэта галава да цельца прыклалася.

Яму было вельмі важна. Ён так думаў – працэнтаў на 99%, сумняваўся. А тут раз – і яно склалася. А гэта – баявыя мужчынскія бранзалеты. Гэта Х стагоддзе нашай эры.