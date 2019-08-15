Костяной ужик – украшение, и мужской боевой браслет. Самые интересные находки белорусских археологов

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент – Вадим Лакиза, и научный сотрудник Института истории НАН Беларуси – Светлана Велент-Щербач.
Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:
У гэтым годзе пад кіраўніцтва Максіма Чарняўскга праводзіліся даследванні на тэрыторыі Крывінскга тарфяніка. Гэта такое паселішча, якое захоўвае арганічныя артэфакты. Гэта вельмі важны помнік, ён сусветна вядомы. І ў мінулым годзе Максім Чаряўскі ў раскопке знайшоў галаву вужыка касцяную – упрыгожванне. А ў гэтым годзе Святлана знайшла астатнюю частку гэтага вужыка, цельца.