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Новости по тегу #Юлия Нестеренко

Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко поздравила РГУОР с юбилеем
01 сентября 2026 20:22

Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко поздравила РГУОР с юбилеем

Здесь воспитывают золотой запас страны! РГУОР исполнилось 60 лет
01 сентября 2026 18:46

Здесь воспитывают золотой запас страны! РГУОР исполнилось 60 лет

«Когда ты внутренний интроверт – это медные трубы». Юлия Нестеренко об испытании славой и жизни после золота Афин
30 марта 2025 18:20

«Когда ты внутренний интроверт – это медные трубы». Юлия Нестеренко об испытании славой и жизни после золота Афин

Стартовал открытый ЧБ по лёгкой атлетике. Кому достались первые комплекты наград?
16 августа 2022 19:52

Стартовал открытый ЧБ по лёгкой атлетике. Кому достались первые комплекты наград?

Мы можем отобрать тех, кто идёт на медали, и они могут не получить их. Как стоит формировать олимпийскую сборную?
23 августа 2021 19:48

Мы можем отобрать тех, кто идёт на медали, и они могут не получить их. Как стоит формировать олимпийскую сборную?

В чём разница между олимпийцами и паралимпийцами и есть ли она вообще? Рассказал Александр Григоров
23 августа 2021 18:09

В чём разница между олимпийцами и паралимпийцами и есть ли она вообще? Рассказал Александр Григоров

Липницкая, Мирный, Бубка. Как выглядят легендарные спортсмены и чем они занимаются сейчас?
15 августа 2019 15:23

Липницкая, Мирный, Бубка. Как выглядят легендарные спортсмены и чем они занимаются сейчас?

«Для нашей страны это очень почетно». Как в городах Беларуси встречают «Пламя мира» II Европейских игр
19 мая 2019 16:49

«Для нашей страны это очень почетно». Как в городах Беларуси встречают «Пламя мира» II Европейских игр

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси
13 мая 2019 17:47

«Стало тревожно, что могу проспать». Репортаж СТВ о первых часах «Пламени мира» в Беларуси

Юлия Нестеренко в Бресте: Мне бы очень хотелось, чтобы именно в детских сердцах «Пламя мира» зажгло веру в себя
13 мая 2019 06:36

Юлия Нестеренко в Бресте: Мне бы очень хотелось, чтобы именно в детских сердцах «Пламя мира» зажгло веру в себя

Юлия Нестеренко о «Пламени мира»: было такое трепетное состояние, я не чувствовала тяжести
05 мая 2019 19:15

Юлия Нестеренко о «Пламени мира»: было такое трепетное состояние, я не чувствовала тяжести

«Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы». Юлия Нестеренко приняла участие в забеге для малышей в Гомеле
29 декабря 2018 12:59

«Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы». Юлия Нестеренко приняла участие в забеге для малышей в Гомеле