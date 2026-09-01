Новости по тегу #Юлия Нестеренко

Также со знаковой датой Училище олимпийского резерва поздравил глава государства.
Только тот, кто когда-нибудь переступал порог РГУОР, понимает, что здесь прошли лучшие годы детства и отрочества.
На Олимпиаде в Афинах в легкой атлетике никто и подумать не мог что самую престижную дистанцию бег на 100 метров выиграет блондинка с голубыми глазами из Беларуси.
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