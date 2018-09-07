Марадона остается с белорусами: легендарный футболист будет совмещать работу в двух клубах
Новости Беларуси. Диего Марадона будет совмещать работу в брестском «Динамо» и мексиканском футбольном клубе Dorados de Sinaloa, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исторический момент. Подписание контракта Марадоны с ФК «Динамо-Брест» запечатлели на видео
Весь день имя легендарного атакующего полузащитника и нападающего не сходило с информационных лент. Прославленный аргентинец получил вторую работу.
Диего Марадона подписал 3-летний контракт с брестским «Динамо»
Напоминаем, что Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо».
Фотофакт. Диего Марадона знакомится с футболистами брестского «Динамо»
Контракт с ним заключен на три года. В июле он приезжал в Брест, где был тепло принят многочисленными болельщиками.
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Белорусские поклонники Марадоны переживали – неужели аргентинец бросил брестчан ради новых подопечных? Адвокат легенды футбола поспешил опровергнуть эти слухи. Так что Диего остается с белорусами.