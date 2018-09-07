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Марадона остается с белорусами: легендарный футболист будет совмещать работу в двух клубах

07 сентября 2018 17:06
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Новости Беларуси. Диего Марадона будет совмещать работу в брестском «Динамо» и мексиканском футбольном клубе Dorados de Sinaloa, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исторический момент. Подписание контракта Марадоны с ФК «Динамо-Брест» запечатлели на видео

Весь день имя легендарного атакующего полузащитника и нападающего не сходило с информационных лент. Прославленный аргентинец получил вторую работу.

Марадона остается с белорусами: легендарный футболист будет совмещать работу в двух клубах-1

Диего Марадона подписал 3-летний контракт с брестским «Динамо»

Напоминаем, что Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо».

Марадона остается с белорусами: легендарный футболист будет совмещать работу в двух клубах-4

Фотофакт. Диего Марадона знакомится с футболистами брестского «Динамо»

Контракт с ним заключен на три года. В июле он приезжал в Брест, где был тепло принят многочисленными болельщиками.

Марадона остается с белорусами: легендарный футболист будет совмещать работу в двух клубах-7

Марадона в Бресте. Приехал на стадион на броневике и за руку приветствовал всех участников матча

Белорусские поклонники Марадоны переживали – неужели аргентинец бросил брестчан ради новых подопечных? Адвокат легенды футбола поспешил опровергнуть эти слухи. Так что Диего остается с белорусами.

# Футбол Беларуси # Диего Марадона # Фотофакт

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