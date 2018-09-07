Марадона остается с белорусами: легендарный футболист будет совмещать работу в двух клубах

Весь день имя легендарного атакующего полузащитника и нападающего не сходило с информационных лент. Прославленный аргентинец получил вторую работу.

Новости Беларуси. Диего Марадона будет совмещать работу в брестском «Динамо» и мексиканском футбольном клубе Dorados de Sinaloa, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контракт с ним заключен на три года. В июле он приезжал в Брест, где был тепло принят многочисленными болельщиками.

Марадона в Бресте. Приехал на стадион на броневике и за руку приветствовал всех участников матча

Белорусские поклонники Марадоны переживали – неужели аргентинец бросил брестчан ради новых подопечных? Адвокат легенды футбола поспешил опровергнуть эти слухи. Так что Диего остается с белорусами.