Юлия Нестеренко о «Пламени мира»: было такое трепетное состояние, я не чувствовала тяжести

Белая молния, Юлия Нестеренко, наша олимпийская чемпионка в беге на 100 метров, признается: факел оказался весьма увесистым. Но, как и во время легендарного забега, в этой эстафете дрогнуть было нельзя.

Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка в беге на сто метров:

Репетиции… Как бы сказать: у меня такое было такое трепетное состояние, поэтому я не чувствовала тяжести. Факел красивый, форма красивая. Это для Беларуси историческое событие. Я желаю нашим спортсменам, конечно же, только победы.

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