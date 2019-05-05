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Юлия Нестеренко о «Пламени мира»: было такое трепетное состояние, я не чувствовала тяжести

05 мая 2019 19:15
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Новости Беларуси. Тщательно готовились к церемонии старта эстафеты «Пламени мира» не только организаторы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Нестеренко о «Пламени мира»: было такое трепетное состояние, я не чувствовала тяжести-1

Белая молния, Юлия Нестеренко, наша олимпийская чемпионка в беге на 100 метров, признается: факел оказался весьма увесистым. Но, как и во время легендарного забега, в этой эстафете дрогнуть было нельзя.

Юлия Нестеренко о «Пламени мира»: было такое трепетное состояние, я не чувствовала тяжести-4

Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка в беге на сто метров:
Репетиции… Как бы сказать: у меня такое было такое трепетное состояние, поэтому я не чувствовала тяжести. Факел красивый, форма красивая. Это для Беларуси историческое событие. Я желаю нашим спортсменам, конечно же, только победы.

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# Европейские игры # Юлия Нестеренко # Фотофакт

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