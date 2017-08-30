Олимпийский чемпион Майкл Фелпс предложил Конору Макгрегору посоревноваться в плавании
Новости США. 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс предложил бойцу из Ирландии Конору Макгрегору посоревноваться с ним в плавании.
На своей личной странице в Twitter Фелпс к посту с предложением даже прикрепил фото возможной афиши соревнования. Публикация сопровождалась подисью.
Майкл Фелпс, пловец:
Все эти разговоры… Может, мы посоревнуемся в плавании?
Фото: twitter.com/MichaelPhelps
Пользователям сети понравилась идея пловца. Менее, чем за сутки, запись собрала 34 тысячи репостов и почти 80 тысяч лайков.
Майкл Фелпс любит бросать вызовы не только себе, но и другим – нынешним летом он сразился в скорости с большой белой акулой. Кто выиграл в соревновании – здесь подробнее.
Макгрегор пока никак не прокомментировал вызов Фелпса.
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Фото: instagram.com/thenotoriousmma
Напомним, что 26 августа Конор Макгрегор провел поединок с лучшим боксером современности – американцем Флойдом Мейвейзером. Бой закончился техническим нокаутом ирландца в десятом раунде. Мейвезер так и остался непобежденным. «Бой века» стал последним поединком в его спортивной карьере и 50-ым триумфом.
Мейвейзера называют легендой бокса и самым богатым бойцом (смотрите здесь).