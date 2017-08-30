Прямой эфир

Олимпийский чемпион Майкл Фелпс предложил Конору Макгрегору посоревноваться в плавании

30 августа 2017 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс предложил бойцу из Ирландии Конору Макгрегору посоревноваться с ним в плавании.

На своей личной странице в Twitter Фелпс к посту с предложением даже прикрепил фото возможной афиши соревнования. Публикация сопровождалась подисью.

Майкл Фелпс, пловец:
Все эти разговоры… Может, мы посоревнуемся в плавании?

Олимпийский чемпион Майкл Фелпс предложил Конору Макгрегору посоревноваться в плавании-1

Фото: twitter.com/MichaelPhelps

Пользователям сети понравилась идея пловца. Менее, чем за сутки, запись собрала 34 тысячи репостов и почти 80 тысяч лайков.

Майкл Фелпс любит бросать вызовы не только себе, но и другим – нынешним летом он сразился в скорости с большой белой акулой. Кто выиграл в соревновании – здесь подробнее.

Макгрегор пока никак не прокомментировал вызов Фелпса.

Конор МакГрегор: от футбола в бокс через смешанные единоборства, травмы, победы и скандалы

Олимпийский чемпион Майкл Фелпс предложил Конору Макгрегору посоревноваться в плавании-4

Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Напомним, что 26 августа Конор Макгрегор провел поединок с лучшим боксером современности – американцем Флойдом Мейвейзером. Бой закончился техническим нокаутом ирландца в десятом раунде. Мейвезер так и остался непобежденным. «Бой века» стал последним поединком в его спортивной карьере и 50-ым триумфом.

Мейвейзера называют легендой бокса и самым богатым бойцом (смотрите здесь).

# Фотофакт # Плавание # Майкл Фелпс # Конор МакГрегор

Другие новости рубрики

Все новости
«Я сегодня даже заплакал»: Максим Фадеев скорбит о смерти скрипача Дмитрия Когана
30 августа 2017 12:52

«Я сегодня даже заплакал»: Максим Фадеев скорбит о смерти скрипача Дмитрия Когана

Ураган «Харви» продолжает разрушительный путь: 30 августа непогода придет в Луизиану
30 августа 2017 12:03

Ураган «Харви» продолжает разрушительный путь: 30 августа непогода придет в Луизиану

Дома уходят под воду, люди уезжают из города: 10 фото разрушительного тропического урагана в США
30 августа 2017 10:13

Дома уходят под воду, люди уезжают из города: 10 фото разрушительного тропического урагана в США