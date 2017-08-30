Олимпийский чемпион Майкл Фелпс предложил Конору Макгрегору посоревноваться в плавании

Новости США. 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс предложил бойцу из Ирландии Конору Макгрегору посоревноваться с ним в плавании.

На своей личной странице в Twitter Фелпс к посту с предложением даже прикрепил фото возможной афиши соревнования. Публикация сопровождалась подисью.

Майкл Фелпс, пловец:

Все эти разговоры… Может, мы посоревнуемся в плавании?