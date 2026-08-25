В Латвии предложили высылать нелегальных мигрантов в течение 48 часов с момента поимки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законопроект передан в Сейм. Такой же срок хотят применять, если у ранее получившего предписание покинуть страну появились основания для принудительного выдворения. Инициативу объясняют острым миграционным кризисом. Авторы рассчитывают, что быстрая высылка снизит бюджетные расходы на содержание задержанных и поможет уменьшить поток нарушителей.