Прямой эфир

Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы

24 ноября 2018 20:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Говорят, настоящая любовь начинается с дружбы. Многие оспаривают эту теорию и утверждают, что дружба и любовь – разные понятия. Мы не станем погружаться в философские размышления насчёт этого вопроса. Давайте просто вспомним несколько звёздных пар, между которыми чувство вспыхнуло не сразу.  

1. Марк Цукерберг и Присцилла Чан. Да, Цукерберг не рок-звезда, но он – самый молодой миллиардер в истории. Поэтому пусть Марк возглавит наш список.  

Основатель Facebook познакомился с будущей супругой в 2002 году. Произошло это, хм, когда они ожидали своей очереди в туалет на одной из студенческих вечеринок. По словам Присциллы, Марк выглядел как типичный «ботаник» и витал в облаках. Диалог начался с шутки, касающейся программирования, после чего между юношей и девушкой возник взаимный интерес.  

Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы-1

Фото: instagram.com/zuck  

Общение длилось примерно 10 лет, постепенно меняясь с дружбы на любовь. Узаконить отношения пара решила в 2012 году, когда Чан получила учёную степень по медицине.  

2. Билл Гейтс и Мелинда Френч. Ещё один миллиардер и всё, честное слово.  

Уильям Генри Гейтс III познакомился с Мелиндой Энн Френч будучи уже в солидном возрасте. Биллу было 32 года и более 10 лет опыта управления компанией Microsoft Corporation за плечами. Мелинда пришла работать к Гейтсу и через четыре месяца мужчина обратил на неё внимание. Возможно, сначала Билл не планировал серьёзные отношения, но он был поражён независимостью девушки, которая относилась к нему совершенно спокойно, а ведь он был не только богат, но ещё и её начальник. Сама Мелинда на вопросы интересующихся отвечала, что Билл «не обделён чувством юмора».  

Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы-4

Фото: instagram.com/melindafrenchgates  

Пара поженилась через семь лет. В отличие от Марка и Присциллы, Гейтс экономить не стал. Он забронировал все номера во всех отелях острова Ланаи, где и прошла 15-минутная церемония бракосочетания.  

3. Кейт Миддлтон и принц Уильям. Разумеется, мы не можем забыть про наследника британского престола.  

Знакомство между молодыми людьми произошло вполне обыденно – они оба учились в Сент-Эндрюсском университете. После выпуска из учебного заведения пара стала жить в резиденции принца Чарльза, а ещё через три года принц Уильям сделал Кейт предложение. Почти сразу букмекерские конторы начали принимать ставки на дату торжества, но это уже совсем другая история.  

Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы-7

Фото: instagram.com/kensingtonroyal  

4. Ким Кардашьян и Канье Уэст. Эта звёздная пара может быть известна по разным причинам, но одна из самых ярких в том, что на Instagram Ким подписано 120 миллионов человек, что всего на шесть миллионов меньше населения Японии.  

Уэст и Кардашьян познакомилась на одной из вечеринок в 2004 году. Ким в то время была разведена, а Канье находился в отношениях. Однако через некоторое время рэпер понял, что без Ким жизнь ему не мила. Женщина в это время была замужем, но это не помешало ей забеременеть от Уэста.  

Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы-10

Фото: instagram.com/kimkardashian  

В итоге после почти 10 лет общения Канье и Ким поженились. Теперь у пары трое детей, последний из которых появился на свет 15 января 2018 года.  

5. Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер. Эту историю мы взяли за счёт необычности. Вступить в брак предложила Синди. А ещё она была первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала Playboy.  

Познакомились Синди и Гербер на съёмках рекламы, оба выступали моделями. Вероятно, это было либо в конце 1980-ых, либо в начале 1990-ых. Между молодыми людьми завязался роман, но дело не пошло. Поэтому хитрый Гербер предложил остаться друзьями, продолжая называть девушку своим «самым лучшим и самым красивым другом».  

Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы-13

Фото: instagram.com/cindycrawford  

В 1990-ых у Кроуфорд был пик популярности, её лицо украшало более 600 журналов во всём мире. Можно предположить, что мужчина должен был быть ей под стать, Ричард Гир как раз таким и был. И всё бы хорошо, но Гир не хотел детей. Пара развелась.  

Моральную поддержку Синди оказал Рэнди. Кроуфорд присмотрелась и поняла – надо брать. Она сделала Герберу предложение, мужчина согласился, а годом позже в семье появился ребёнок.  

6. Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Особенность – два года ходили на свидания, но все думали, что это просто дружеское времяпрепровождение.  

Павел и Ляйсан познакомились на одном из светских мероприятий, ведущими которого они были. С тех пор Воля и Утяшева начали перебрасываться парой слов при встречах, но постепенно коротких разговоров становилось недостаточно. Общение становилось более регулярным, а потом начались те самые два года свиданий.  

Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы-16

Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial  

На вступление в брак Павел и Ляйсан решились после семейного горя Утяшевой – в 47 лет от сердечного приступа умерла её мать. Вскоре после этого Воля сделал девушке предложение, и с тех пор они вместе.  

7. Мила Кунис и Эштон Кутчер. Особенность – поцелуй 14-летней Милы и 19-летнего Эштона стал первым для девушки. А ещё парень делал за неё домашку по химии.  

Как уже можно было догадаться, ребята познакомились в подростковом возрасте. Они вместе снимались в сериале, который начал выходить с 1998 года. Тогда же и случился первый поцелуй. После съёмок молодые люди решили остаться друзьями. Эштон с 2003 года встречался с Деми Мур, а Мила с 2002 года встречалась с Маколеем Калкиным.  

Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы-19

Фото: instagram.com/aplusk  

В 2011 году пары распались. В 2012 году Кутчер и Кунис встретились вновь и… окончательно и бесповоротно влюбились. Через год у них родилась дочь, через два – они поженились, через три – родился сын.  

8. Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. В этот раз ничего необычного.  

Познакомились актёры ещё в юности во время съёмок фильма, который вышел на экраны в 1992 году. В том фильме были даже откровенные сцены с их участием, но Бардем интересовался переводчицей, а Крус – своей карьерой. Так что не сложилось. После этого у каждого из них было множество партнёров, а между собой Пенелопа и Хавьер поддерживали дружескую связь.  

Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы-22

Фото: instagram.com/penelopecruzoficial  

Чувства вспыхнули в 2008 году, когда Вуди Аллен пригласил обоих на съёмки фильма. У Крус плохо получалось вжиться в роль, поэтому Бардем предложил ей свою помощь. Впоследствии Пенелопа получила «Оскар» за этот фильм, а также предложение руки и сердца от Хавьера.  

9. Иван Ургант и Наталья Кикнадзе. Особенность – знакомы ещё со школьной скамьи. Будучи школьниками они много общались, вместе участвовали в различных мероприятиях, и, конечно, дружили.  

Согласно легенде, Ургант уже тогда влюбился в Кикнадзе и на выпускном сделал девушке предложение, но получил отказ. Отец Натальи хотел, чтобы она вышла замуж за сына его бизнес-партнёра. Так и получилось.  

Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы-25

Фото: instagram.com/urgantcom  

Некоторое время спустя Иван и Наталья встретились вновь. У обоих уже были разводы за плечами и жизненный опыт. Ургант и Кикнадзе вспомнили старые добрые деньки, разговорились и решили ещё как-нибудь встретиться. Общение продлилось несколько месяцев, а затем Иван повторно сделал предложение, получив на этот раз согласие.  

10. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Особенность – одобрена мамой.  

В этот раз историю дружбы нельзя назвать долгой. Познакомились Райан и Блейк в 2010 году. В то время Рейнольдс был в браке с Йоханссон, но чувства между супругами иссякли. Зато возник взаимный интерес между Райаном и Лайвли.  

Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы-28

Фото: instagram.com/blakelively  

Поняв, что мужчина ей симпатичен, Блейк пошла на хитрость – подружилась с его мамой. Она соглашалась с ней относительно сохранения подробностей личной жизни в тайне, была покладиста и позволила будущей свекрови составить список гостей, которых затем пригласили на свадьбу.  

Потом был медовый месяц, который начался в Африке, а закончился в провинции Канады Онтарио. И, конечно, дети тоже были. И есть.  

11. Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший. Особенность – образцовая любовь.  

Молодые люди познакомились в 1996 году, на съемках молодежного триллера. Общих сцен у них не было, поэтому и общение было на уровне «привет – пока».Фредди был сыном известного комика, а Сара из простой семьи. Принц-младший интересовался Кимберли МакКалло, а Мишель Геллар – карьерой.  

Когда у Сары дела пошли в гору, она подумала, что неправильно совершенно забывать про общение, иначе можно остаться без друзей. Поэтому она собралась на встречу с двумя знакомыми, но пришёл только один – Фредди. Молодые люди не стали смущаться, пообедали вдвоём и поняли, что им вместе комфортно.  

Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы-31

Фото: instagram.com/sarahmgellar  

Затем было ещё несколько встреч и очередное открытие: друг без друга жизнь не мила. Решив, что больше тянуть не стоит, Принц-младший сделал предложение, получил согласие и с тех пор всё у них хорошо.  

Принц Уильям, Цукерберг, Макконахи: 5 звездных отцов в декрете  

# Звезды # калейдоскоп # Марк Цукерберг # Присцилла Чан # Билл Гейтс # Мелинда Френч # Кейт Миддлтон # принц Уильям # Ким Кардашьян # Канье Уэст # Синди Кроуфорд # Рэнди Гербер # Павел Воля # Ляйсан Утяшева # Мила Кунис # Эштон Кутчер # Пенелопа Крус # Хавьер Бардем # Наталья Кикнадзе # Райан Рейнольдс # Блейк Лайвли # Сара Мишель Геллар # Фредди Принц-младший

Другие новости рубрики

Все новости
Рождественский пост. Ни куриной ножки, ни секса, ни дурных мыслей – полное очищение!
24 ноября 2018 15:54

Рождественский пост. Ни куриной ножки, ни секса, ни дурных мыслей – полное очищение!

«Сын»: Безруков и Матисон стали родителями во второй раз
24 ноября 2018 09:41

«Сын»: Безруков и Матисон стали родителями во второй раз

«Моя маленькая балерина, моё счастье». Гагарина показала подросшую дочку
24 ноября 2018 08:50

«Моя маленькая балерина, моё счастье». Гагарина показала подросшую дочку