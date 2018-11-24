Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы

Новости мира. Говорят, настоящая любовь начинается с дружбы. Многие оспаривают эту теорию и утверждают, что дружба и любовь – разные понятия. Мы не станем погружаться в философские размышления насчёт этого вопроса. Давайте просто вспомним несколько звёздных пар, между которыми чувство вспыхнуло не сразу. 1. Марк Цукерберг и Присцилла Чан. Да, Цукерберг не рок-звезда, но он – самый молодой миллиардер в истории. Поэтому пусть Марк возглавит наш список. Основатель Facebook познакомился с будущей супругой в 2002 году. Произошло это, хм, когда они ожидали своей очереди в туалет на одной из студенческих вечеринок. По словам Присциллы, Марк выглядел как типичный «ботаник» и витал в облаках. Диалог начался с шутки, касающейся программирования, после чего между юношей и девушкой возник взаимный интерес.

Фото: instagram.com/zuck

Общение длилось примерно 10 лет, постепенно меняясь с дружбы на любовь. Узаконить отношения пара решила в 2012 году, когда Чан получила учёную степень по медицине. 2. Билл Гейтс и Мелинда Френч. Ещё один миллиардер и всё, честное слово. Уильям Генри Гейтс III познакомился с Мелиндой Энн Френч будучи уже в солидном возрасте. Биллу было 32 года и более 10 лет опыта управления компанией Microsoft Corporation за плечами. Мелинда пришла работать к Гейтсу и через четыре месяца мужчина обратил на неё внимание. Возможно, сначала Билл не планировал серьёзные отношения, но он был поражён независимостью девушки, которая относилась к нему совершенно спокойно, а ведь он был не только богат, но ещё и её начальник. Сама Мелинда на вопросы интересующихся отвечала, что Билл «не обделён чувством юмора».

Фото: instagram.com/melindafrenchgates

Пара поженилась через семь лет. В отличие от Марка и Присциллы, Гейтс экономить не стал. Он забронировал все номера во всех отелях острова Ланаи, где и прошла 15-минутная церемония бракосочетания. 3. Кейт Миддлтон и принц Уильям. Разумеется, мы не можем забыть про наследника британского престола. Знакомство между молодыми людьми произошло вполне обыденно – они оба учились в Сент-Эндрюсском университете. После выпуска из учебного заведения пара стала жить в резиденции принца Чарльза, а ещё через три года принц Уильям сделал Кейт предложение. Почти сразу букмекерские конторы начали принимать ставки на дату торжества, но это уже совсем другая история.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

4. Ким Кардашьян и Канье Уэст. Эта звёздная пара может быть известна по разным причинам, но одна из самых ярких в том, что на Instagram Ким подписано 120 миллионов человек, что всего на шесть миллионов меньше населения Японии. Уэст и Кардашьян познакомилась на одной из вечеринок в 2004 году. Ким в то время была разведена, а Канье находился в отношениях. Однако через некоторое время рэпер понял, что без Ким жизнь ему не мила. Женщина в это время была замужем, но это не помешало ей забеременеть от Уэста.

Фото: instagram.com/kimkardashian

В итоге после почти 10 лет общения Канье и Ким поженились. Теперь у пары трое детей, последний из которых появился на свет 15 января 2018 года. 5. Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер. Эту историю мы взяли за счёт необычности. Вступить в брак предложила Синди. А ещё она была первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала Playboy. Познакомились Синди и Гербер на съёмках рекламы, оба выступали моделями. Вероятно, это было либо в конце 1980-ых, либо в начале 1990-ых. Между молодыми людьми завязался роман, но дело не пошло. Поэтому хитрый Гербер предложил остаться друзьями, продолжая называть девушку своим «самым лучшим и самым красивым другом».

Фото: instagram.com/cindycrawford

В 1990-ых у Кроуфорд был пик популярности, её лицо украшало более 600 журналов во всём мире. Можно предположить, что мужчина должен был быть ей под стать, Ричард Гир как раз таким и был. И всё бы хорошо, но Гир не хотел детей. Пара развелась. Моральную поддержку Синди оказал Рэнди. Кроуфорд присмотрелась и поняла – надо брать. Она сделала Герберу предложение, мужчина согласился, а годом позже в семье появился ребёнок. 6. Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Особенность – два года ходили на свидания, но все думали, что это просто дружеское времяпрепровождение. Павел и Ляйсан познакомились на одном из светских мероприятий, ведущими которого они были. С тех пор Воля и Утяшева начали перебрасываться парой слов при встречах, но постепенно коротких разговоров становилось недостаточно. Общение становилось более регулярным, а потом начались те самые два года свиданий.

Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial

На вступление в брак Павел и Ляйсан решились после семейного горя Утяшевой – в 47 лет от сердечного приступа умерла её мать. Вскоре после этого Воля сделал девушке предложение, и с тех пор они вместе. 7. Мила Кунис и Эштон Кутчер. Особенность – поцелуй 14-летней Милы и 19-летнего Эштона стал первым для девушки. А ещё парень делал за неё домашку по химии. Как уже можно было догадаться, ребята познакомились в подростковом возрасте. Они вместе снимались в сериале, который начал выходить с 1998 года. Тогда же и случился первый поцелуй. После съёмок молодые люди решили остаться друзьями. Эштон с 2003 года встречался с Деми Мур, а Мила с 2002 года встречалась с Маколеем Калкиным.

Фото: instagram.com/aplusk

В 2011 году пары распались. В 2012 году Кутчер и Кунис встретились вновь и… окончательно и бесповоротно влюбились. Через год у них родилась дочь, через два – они поженились, через три – родился сын. 8. Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. В этот раз ничего необычного. Познакомились актёры ещё в юности во время съёмок фильма, который вышел на экраны в 1992 году. В том фильме были даже откровенные сцены с их участием, но Бардем интересовался переводчицей, а Крус – своей карьерой. Так что не сложилось. После этого у каждого из них было множество партнёров, а между собой Пенелопа и Хавьер поддерживали дружескую связь.

Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Чувства вспыхнули в 2008 году, когда Вуди Аллен пригласил обоих на съёмки фильма. У Крус плохо получалось вжиться в роль, поэтому Бардем предложил ей свою помощь. Впоследствии Пенелопа получила «Оскар» за этот фильм, а также предложение руки и сердца от Хавьера. 9. Иван Ургант и Наталья Кикнадзе. Особенность – знакомы ещё со школьной скамьи. Будучи школьниками они много общались, вместе участвовали в различных мероприятиях, и, конечно, дружили. Согласно легенде, Ургант уже тогда влюбился в Кикнадзе и на выпускном сделал девушке предложение, но получил отказ. Отец Натальи хотел, чтобы она вышла замуж за сына его бизнес-партнёра. Так и получилось.

Фото: instagram.com/urgantcom

Некоторое время спустя Иван и Наталья встретились вновь. У обоих уже были разводы за плечами и жизненный опыт. Ургант и Кикнадзе вспомнили старые добрые деньки, разговорились и решили ещё как-нибудь встретиться. Общение продлилось несколько месяцев, а затем Иван повторно сделал предложение, получив на этот раз согласие. 10. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Особенность – одобрена мамой. В этот раз историю дружбы нельзя назвать долгой. Познакомились Райан и Блейк в 2010 году. В то время Рейнольдс был в браке с Йоханссон, но чувства между супругами иссякли. Зато возник взаимный интерес между Райаном и Лайвли.

Фото: instagram.com/blakelively

Поняв, что мужчина ей симпатичен, Блейк пошла на хитрость – подружилась с его мамой. Она соглашалась с ней относительно сохранения подробностей личной жизни в тайне, была покладиста и позволила будущей свекрови составить список гостей, которых затем пригласили на свадьбу. Потом был медовый месяц, который начался в Африке, а закончился в провинции Канады Онтарио. И, конечно, дети тоже были. И есть. 11. Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший. Особенность – образцовая любовь. Молодые люди познакомились в 1996 году, на съемках молодежного триллера. Общих сцен у них не было, поэтому и общение было на уровне «привет – пока».Фредди был сыном известного комика, а Сара из простой семьи. Принц-младший интересовался Кимберли МакКалло, а Мишель Геллар – карьерой. Когда у Сары дела пошли в гору, она подумала, что неправильно совершенно забывать про общение, иначе можно остаться без друзей. Поэтому она собралась на встречу с двумя знакомыми, но пришёл только один – Фредди. Молодые люди не стали смущаться, пообедали вдвоём и поняли, что им вместе комфортно.

Фото: instagram.com/sarahmgellar