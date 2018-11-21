Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств

Кейт Миддлтон никогда не виделась с принцессой Дианой лично, но герцогиня выросла, слушая истории о жизни леди Ди. Когда Кейт начала встречаться с принцем Уильямом, а затем стала частью королевской семьи, то девушка, несомненно, узнала еще много личных историй, посвященных маме супруга. Британские СМИ давно заметили, что в своих образах Кейт отдает дань уважения свекрови – причем даже использует в качестве акцента те ювелирные украшения, которые носила Диана. Кейт обожает свое обручальное кольцо с бриллиантами и сапфирами, которое раньше принадлежало принцессе. Для выходов Кейт несколько раз заимствовала ослепительную тиару, которая была явным фаворитом Дианы. Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы на семейном фото в честь юбилея принца Чарльза (читать далее).

Фото 1: PA, Фото 2: Getty Images (Tim Graham)

Вот еще несколько примеров, когда Кейт Миддлтон отдает дань уважения самой народной принцессе. Кейт носит обручальное кольцо принцессы Дианы с сапфиром

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Одно из любимых украшений раньше принадлежало Диане. Еще в 2010 году принц Уильям сделал предложение своей будущей жене и преподнес ей аксессуар матери. Во время помолвки Дианы и принца Чарльза девушка выбрала это кольцо из ювелирного каталога. Некоторые люди утверждали, что это украшение будущая супруга принца выбрала из-за того, что оно напомнило ей кольцо ее матери. Кейт отдает дань памяти Диане, надевая ее драгоценности

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Кроме обручального кольца, Кейт также надевает еще несколько украшений свекрови. Вскоре после свадьбы Уильяма и Кейт в 2011 году девушка надевала серьги с сапфирами и бриллиантами, которые первоначально принадлежали Диане.

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Они были специально переделаны для Миддлтон. Впервые Кейт надела их на Уимблдон. Кейт носит любимую тиару Дианы во время особых выходов

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Кейт часто посещает важные мероприятия. Для ежегодного приема у королевы в декабре 2015 года она выбрала ослепительную тиару, которая была фаворитом принцессы Дианы.

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Диана получила эту тиару в 1981 году в качестве свадебного подарка от королевы. Герцогиня назвала дочь в честь Дианы

Диана не видела рождения своих внуков, но Уильям и Кейт нашли по-настоящему трогательный способ вспомнить принцессу. Дочь пары родилась в 2015 году. Полное имя второго ребенка супругов – Шарлотта Элизабет Диана. В имени девочки также упоминается имя королевы. Однако Элизабет также является вторым именем Кейт и ее мамы – Кэрол Миддлтон. Принцессу Шарлотту крестили там же, где и Диану

Кроме имени Уильям и Кейт пошли дальше и решили крестить свою маленькую дочку в месте, которое занимает особое место в их сердцах – церкви Св. Марии Магдалины в Сандрингеме. Именно здесь крестили маленькую Диану в августе 1961 года. Жизнь британской любимицы в 10 фотографиях (смотрите здесь). Кейт вспомнила Диану, когда представляла принца Джорджа миру

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Представив новорожденного сына прессе на ступеньках роддома в Лондоне, Кейт отдала дань уважения Диане, вспомнив, как она показала миру в 1982 году новорожденного первенца – Уильяма. Герцогиня надела голубое платье для ее первого появления в качестве мамы. Диана покинула больницу в похожем узорчатом платье.

Фото: Associated Press

Учитывая, что платье Кейт было сделано дизайнером специально для нее, сходство между этими двумя нарядами, вероятно, не было совпадением. Как и роды в той же больнице, где родились Уильям и Гарри. Скорее всего, выбор места был преднамеренным, чтобы почтить семейную традицию. Кейт вдохновляется образами для своих детей

Когда принц Джордж посетил крещение своей сестры в июле 2015 года, на мальчике был надет костюм подобный тому, который когда-то носил его отец. Вышитую белую рубашку и красные шорты Уильям надел, когда ехал в больницу, чтобы впервые увидеть брата Гарри в 1984 году. Дизайнер, которая создала костюм Джорджа призналась, что заметила сходство между тем, как Кейт и Диана одели своих детей.

«Джордж всегда выглядит великолепно, его одежда очень классическая, но современная – это именно то, чего родители пытаются достичь. Это более современная версия образа Уильяма, когда он был маленьким мальчиком». Кейт катается на лыжах со своими детьми, как и Диана

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Уильям и Кейт провели свой первый секретный праздник в семье из четырех человек в марте 2016 года. Пара с детьми посетила свой любимый регион в Альпах, где Джордж и Шарлотта впервые покатались на лыжах. Официальные портреты, которые были выпущены после поездки, напоминают моменты, когда Диана наслаждалась временем со своими сыновьями – Уильямом и Гарри. Принцесса часто возила детей в Австрию, где они практиковались в катании на лыжах. Образы Кейт и Дианы сравнивают даже в официальных поездках

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Решая, что надеть для своей поездки в Малайзию в 2012 году, герцогиня, похоже, обратилась к Диане за вдохновением. Кейт прикрыла волосы белым платком, чтобы посетить мечеть. Девушка также надела шелковую блузу. Это придало Кейт поразительное сходство с Дианой, когда она посещала госпиталь в Пакистане в 1996 году. Кейт выбирает работы любимого шляпника Дианы

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