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Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств

21 ноября 2018 16:00
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Кейт Миддлтон никогда не виделась с принцессой Дианой лично, но герцогиня выросла, слушая истории о жизни леди Ди. Когда Кейт начала встречаться с принцем Уильямом, а затем стала частью королевской семьи, то девушка, несомненно, узнала еще много личных историй, посвященных маме супруга.

Британские СМИ давно заметили, что в своих образах Кейт отдает дань уважения свекрови – причем даже использует в качестве акцента те ювелирные украшения, которые носила Диана. Кейт обожает свое обручальное кольцо с бриллиантами и сапфирами, которое раньше принадлежало принцессе. Для выходов Кейт несколько раз заимствовала ослепительную тиару, которая была явным фаворитом Дианы.

Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы на семейном фото в честь юбилея принца Чарльза (читать далее).

Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств-1

Фото 1: PA, Фото 2: Getty Images (Tim Graham)

Вот еще несколько примеров, когда Кейт Миддлтон отдает дань уважения самой народной принцессе.

Кейт носит обручальное кольцо принцессы Дианы с сапфиром

Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств-4

Фото: Getty Images

Одно из любимых украшений раньше принадлежало Диане. Еще в 2010 году принц Уильям сделал предложение своей будущей жене и преподнес ей аксессуар матери.

Во время помолвки Дианы и принца Чарльза девушка выбрала это кольцо из ювелирного каталога. Некоторые люди утверждали, что это украшение будущая супруга принца выбрала из-за того, что оно напомнило ей кольцо ее матери.

Кейт отдает дань памяти Диане, надевая ее драгоценности

Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств-7

Фото: Getty Images

Кроме обручального кольца, Кейт также надевает еще несколько украшений свекрови.

Вскоре после свадьбы Уильяма и Кейт в 2011 году девушка надевала серьги с сапфирами и бриллиантами, которые первоначально принадлежали Диане.

Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств-10

Фото: Mike Segar/Reuters

Они были специально переделаны для Миддлтон. Впервые Кейт надела их на Уимблдон.

Кейт носит любимую тиару Дианы во время особых выходов

Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств-13

Фото: Reuters

Кейт часто посещает важные мероприятия. Для ежегодного приема у королевы в декабре 2015 года она выбрала ослепительную тиару, которая была фаворитом принцессы Дианы.

Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств-16

Фото: Charles Tasnadi/AP Images

Диана получила эту тиару в 1981 году в качестве свадебного подарка от королевы.

Герцогиня назвала дочь в честь Дианы

Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств-19

Диана не видела рождения своих внуков, но Уильям и Кейт нашли по-настоящему трогательный способ вспомнить принцессу. Дочь пары родилась в 2015 году. Полное имя второго ребенка супругов  – Шарлотта Элизабет Диана.

В имени девочки также упоминается имя королевы. Однако Элизабет также является вторым именем Кейт и ее мамы – Кэрол Миддлтон.

Принцессу Шарлотту крестили там же, где и Диану

Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств-22

Кроме имени Уильям и Кейт пошли дальше и решили крестить свою маленькую дочку в месте, которое занимает особое место в их сердцах – церкви Св. Марии Магдалины в Сандрингеме.

Именно здесь крестили маленькую Диану в августе 1961 года.

Жизнь британской любимицы в 10 фотографиях (смотрите здесь). 

Кейт вспомнила Диану, когда представляла принца Джорджа миру

Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств-25

Фото: Scott Heavey/ Getty Images

Представив новорожденного сына прессе на ступеньках роддома в Лондоне, Кейт отдала дань уважения Диане, вспомнив, как она показала миру в 1982 году новорожденного первенца – Уильяма.

Герцогиня надела голубое платье для ее первого появления в качестве мамы. Диана покинула больницу в похожем узорчатом платье.

Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств-28

Фото: Associated Press

Учитывая, что платье Кейт было сделано дизайнером специально для нее, сходство между этими двумя нарядами, вероятно, не было совпадением. Как и роды в той же больнице, где родились Уильям и Гарри. Скорее всего, выбор места был преднамеренным, чтобы почтить семейную традицию.

Кейт вдохновляется образами для своих детей

Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств-31

Когда принц Джордж посетил крещение своей сестры в июле 2015 года, на мальчике был надет костюм подобный тому, который когда-то носил его отец. Вышитую белую рубашку и красные шорты Уильям надел, когда ехал в больницу, чтобы впервые увидеть брата Гарри в 1984 году.

Дизайнер, которая создала костюм Джорджа призналась, что заметила сходство между тем, как Кейт и Диана одели своих детей.

Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств-34

«Джордж всегда выглядит великолепно, его одежда очень классическая, но современная – это именно то, чего родители пытаются достичь. Это более современная версия образа Уильяма, когда он был маленьким мальчиком».

Кейт катается на лыжах со своими детьми, как и Диана

Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств-37

Фото: PA

Уильям и Кейт провели свой первый секретный праздник в семье из четырех человек в марте 2016 года. Пара с детьми посетила свой любимый регион в Альпах, где Джордж и Шарлотта впервые покатались на лыжах.

Официальные портреты, которые были выпущены после поездки, напоминают моменты, когда Диана наслаждалась временем со своими сыновьями – Уильямом и Гарри. Принцесса часто возила детей в Австрию, где они практиковались в катании на лыжах.

Образы Кейт и Дианы сравнивают даже в официальных поездках

Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств-40

Фото: Getty Images

Решая, что надеть для своей поездки в Малайзию в 2012 году, герцогиня, похоже, обратилась к Диане за вдохновением. Кейт прикрыла волосы белым платком, чтобы посетить мечеть. Девушка также надела шелковую блузу. Это придало Кейт поразительное сходство с Дианой, когда она посещала госпиталь в Пакистане в 1996 году.

Кейт выбирает работы любимого шляпника Дианы

Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств-43

Фото: Getty Images

Широкополую шляпу, которую носила Кейт, создал знаменитый Джон Бойд – любимый модист принцессы.

Хотя Бойд начал работать в королевской семье в 1967 году, производитель шляп обрел свою популярность, когда Диана начала регулярно надевать головные уборы его производства.

# Королевская семья # калейдоскоп # Кейт Миддлтон # принцесса Диана # принц Уильям # Принц Чарльз # Елизавета II

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