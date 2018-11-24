«Моя маленькая балерина, моё счастье». Гагарина показала подросшую дочку

Новости России. Певица Полина Гагарина показала подросшую дочку.
«Моя маленькая балерина, моё счастье», – подписала снимок счастливая мать.
Новости России. Певица Полина Гагарина показала подросшую дочку.
«Моя маленькая балерина, моё счастье», – подписала снимок счастливая мать.
Фото: instagram.com/gagara1987
На фотографии полуторагодовалая Мия стоит в кроватке, смотрит в окно и тянет ногу. Именно это стало причиной сравнения девочки с балериной.
Поклонники артистки порадовались за неё и оставили множество комментариев.
«А вот у меня ощущение, что это запланированный побег из кроватки»,
«Большая уже такая. Как быстро растут детки»,
«Какой милый хвостик»,
«Балерина с пелёнок!».
Фанаты также пророчат девочке великое будущее и просят её маму чаще показывать дочку.
Фото: instagram.com/gagara1987
У Гагариной это второй ребёнок. В 2007 году она родила сына от первого мужа актёра Петра Кислова. Девочка родилась в 2017 году от второго мужа – фотографа Дмитрия Исхакова.
Осенью 2018 года Полина рассказывала о своих беременностях и мужчинах, которым благодарна.
«Папе я благодарна за появление на свет» (подробности здесь).