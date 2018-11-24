«Моя маленькая балерина, моё счастье». Гагарина показала подросшую дочку

На фотографии полуторагодовалая Мия стоит в кроватке, смотрит в окно и тянет ногу. Именно это стало причиной сравнения девочки с балериной.

Поклонники артистки порадовались за неё и оставили множество комментариев.

«А вот у меня ощущение, что это запланированный побег из кроватки»,

«Большая уже такая. Как быстро растут детки»,

«Какой милый хвостик»,

«Балерина с пелёнок!».

Фанаты также пророчат девочке великое будущее и просят её маму чаще показывать дочку.