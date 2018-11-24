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«Моя маленькая балерина, моё счастье». Гагарина показала подросшую дочку

24 ноября 2018 08:50
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Новости России. Певица Полина Гагарина показала подросшую дочку.  

«Моя маленькая балерина, моё счастье», – подписала снимок счастливая мать.  

«Моя маленькая балерина, моё счастье». Гагарина показала подросшую дочку-1

Фото: instagram.com/gagara1987  

На фотографии полуторагодовалая Мия стоит в кроватке, смотрит в окно и тянет ногу. Именно это стало причиной сравнения девочки с балериной.  

Поклонники артистки порадовались за неё и оставили множество комментариев.  

«А вот у меня ощущение, что это запланированный побег из кроватки»,  

«Большая уже такая. Как быстро растут детки»,  

«Какой милый хвостик»,  

«Балерина с пелёнок!».  

Фанаты также пророчат девочке великое будущее и просят её маму чаще показывать дочку.  

«Моя маленькая балерина, моё счастье». Гагарина показала подросшую дочку-4

Фото: instagram.com/gagara1987  

У Гагариной это второй ребёнок. В 2007 году она родила сына от первого мужа актёра Петра Кислова. Девочка родилась в 2017 году от второго мужа – фотографа Дмитрия Исхакова.  

Осенью 2018 года Полина рассказывала о своих беременностях и мужчинах, которым благодарна.  

«Папе я благодарна за появление на свет» (подробности здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Полина Гагарина # Мия Исхакова # Фотофакт

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