«Сын»: Безруков и Матисон стали родителями во второй раз

«СЫН! (И я снова был рядом) Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе! P.S. Выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных… особенно прессу», – поблагодарил супругу и поделился снимком артист.

Новости России. У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился второй ребёнок. Об этом счастливый отец рассказал в Instagram.

Ранее мужчина рассказывал, что лично принимал у жены первые роды. Поэтому можно предположить, что и в этот раз Безруков в самом прямом смысле помог малышу появиться на свет.

Хотя Сергей поделился новостью всего несколько часов назад, публикация уже набрала сотни тысяч «нравится» и тысячи комментариев.

«Пусть растёт здоровый богатырь!»,

«Поздравляю вас! Много здоровья сыночку и супруге!»,

«Искренне поздравляю вас и желаю счастья!»,

«Поздравляю с наследником! Пусть растёт здоровеньким на радость родителям!».

Стоит отметить, что Безруков – многодетный отец. Новорожденный стал четвёртым ребёнком знаменитого актёра. О предстоящем пополнении в семье мужчина рассказал ещё в мае 2018 года.

Кстати, пару дней назад Сергей показал подросшую дочку Машу. Подписчики отметили удивительное сходство между девочкой и её мамой.