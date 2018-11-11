В декабре для подростков выйдет рождественская версия фильма «Дэдпул 2»

Новости США. Киностудия 20th Century Fox планирует выпустить к 12 декабря рождественский вариант «Дэдпул 2». Как сообщает Deadline Hollywood, новинка будет иметь рейтинг PG-13, то есть для людей старше 13 лет. Фильм получил название «Once upon a Deadpool» (жил-был Дэдпул). По сути, это та же вторая часть, но с вырезанными сценами, которые нельзя показывать детям. Также будут добавлены некоторые фрагменты, дополняющие оригинальный фильм. По имеющимся сведениям, показ будет ограничен 12 днями. Целевой аудиторией «Once upon a Deadpool» являются подростки. Чудо-женщина обвинила Дэдпула в плагиате

Фото: instagram.com/vancityreynolds

Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс уже разместил у себя в Instagram постер к «Once upon a Deadpool». Фанаты фильма и непосредственно актёра радостно отреагировали на эту новость. «Жду с нетерпением», «Если это ложь, то я расплачусь», «Теперь я знаю, куда пойти 12 декабря», «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой! Фильм? Настоящий рождественский фильм с Дэдпулом или это просто 15-минутная короткометражка? Пожалуйста, Санта, пусть это будет реальностью», «Чтоб тебя, Рейнольдс, я так взволнован!».

Фото: instagram.com/vancityreynolds