В декабре для подростков выйдет рождественская версия фильма «Дэдпул 2»
Новости США. Киностудия 20th Century Fox планирует выпустить к 12 декабря рождественский вариант «Дэдпул 2».
Как сообщает Deadline Hollywood, новинка будет иметь рейтинг PG-13, то есть для людей старше 13 лет. Фильм получил название «Once upon a Deadpool» (жил-был Дэдпул).
По сути, это та же вторая часть, но с вырезанными сценами, которые нельзя показывать детям. Также будут добавлены некоторые фрагменты, дополняющие оригинальный фильм.
По имеющимся сведениям, показ будет ограничен 12 днями. Целевой аудиторией «Once upon a Deadpool» являются подростки.
Чудо-женщина обвинила Дэдпула в плагиате
Фото: instagram.com/vancityreynolds
Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс уже разместил у себя в Instagram постер к «Once upon a Deadpool». Фанаты фильма и непосредственно актёра радостно отреагировали на эту новость.
«Жду с нетерпением»,
«Если это ложь, то я расплачусь»,
«Теперь я знаю, куда пойти 12 декабря»,
«Это слишком хорошо, чтобы быть правдой! Фильм? Настоящий рождественский фильм с Дэдпулом или это просто 15-минутная короткометражка? Пожалуйста, Санта, пусть это будет реальностью»,
«Чтоб тебя, Рейнольдс, я так взволнован!».
Фото: instagram.com/vancityreynolds
Авторы намерены привлечь фильмом внимание к благотворительности, часть выручки будет передана в фонд по борьбе с раком. Отмечается, что в Америке костюм Дэдпула был одним из самых продаваемых на Хэллоуин в этом году, также большой популярностью пользуются видеоигры, комиксы и игрушки с этим персонажем.
Весной 2018 года «Дэдпул 2» обновил рекорд стартовых кассовых сборов для фильмов категории 17+.
В ночь с 17 на 18 мая фильм собрал 18,6 миллиона долларов – подробнее здесь.