Гигин о науке в Беларуси: стратегия верная, вопрос в тактике

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Сегодня правильно прозвучало, что стратегия верная. Стратегию не нужно корректировать. Вопрос в тактике. Вопрос в том, как добиваться поставленного результата. И главный узел – сократить дистанцию между теоретическими разработками, между изобретением, открытием и внедрением в производственную сферу. Вот где у нас идет зачастую нестыковка, где у нас идет торможение, занимающее годы порой. А то и вообще, бывает до внедрения дело не доходит. К сожалению, мы такие примеры знаем.

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