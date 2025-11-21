Прямой эфир

Гигин о науке в Беларуси: стратегия верная, вопрос в тактике

21 ноября 2025 19:46
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин и министр культуры Руслан Чернецкий. Обсудим самые актуальные темы.

Гигин о науке в Беларуси: стратегия верная, вопрос в тактике-2

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Сегодня правильно прозвучало, что стратегия верная. Стратегию не нужно корректировать. Вопрос в тактике. Вопрос в том, как добиваться поставленного результата. И главный узел – сократить дистанцию между теоретическими разработками, между изобретением, открытием и внедрением в производственную сферу. Вот где у нас идет зачастую нестыковка, где у нас идет торможение, занимающее годы порой. А то и вообще, бывает до внедрения дело не доходит. К сожалению, мы такие примеры знаем.

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# Вадим Гигин # Белорусская наука

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